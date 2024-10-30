Συνεχίζουν οι ψηφοφόροι να συρρέουν στα εκλογικά τμήματα της χώρας με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως οι δύο υποψήφιοι δίνουν μια πραγματική μάχη καθώς απομένουν λίγες μόνο ημέρες πριν αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Καμάλα Χάρις διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα σε δύο από τις τρεις κρίσιμες πολιτείες, σύμφωνα με νέες δημοσκοπήσεις του CNN που διεξήγαγε η SSRS.

Στο Μίσιγκαν, η Κάμαλα Χάρις κατέχει προβάδισμα έναντι του Τραμπ μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων συγκεντρώνοντας 48% έναντι 43%. Πρώτη έρχεται και στο Ουισκόνσιν όπου το 51% την υποστηρίζει έναντι 45% που στηρίζει Τραμπ.

Αλλά στην Πενσυλβάνια ο δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν 48%.

Και οι τρεις πολιτείες στήριξαν τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016 ωστόσο, το 2020 εξέλεξαν τον Τζο Μπάιντεν.

Από τις επτά πολιτείες που αξιολογήθηκαν ως ριψοκίνδυνες από το CNN, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν είναι οι μόνες στις οποίες τα ψηφοδέλτια των ψηφοφόρων εξακολουθούν να περιλαμβάνουν τον Ρόμπερτ Κένεντι, Τζούνιορ — τον πρώην ανεξάρτητο υποψήφιο που ανέστειλε την υποψηφιότητά του για την προεδρία και υποστήριξε τον Τραμπ.

Στο Μίσιγκαν, ο Κένεντι έχει 3% υποστήριξη και βρίσκεται στο 1% στο Ουισκόνσιν.

Τα συνολικά αποτελέσματα είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τον τελευταίο γύρο δημοσκοπήσεων του CNN σε αυτές τις τρεις πολιτείες, που διεξήχθη στα τέλη του καλοκαιριού, όταν η Κάμαλα Χάρις προηγήθηκε έναντι του Τραμπ κατά 50% έναντι 44% στο Ουισκόνσιν, 48% έναντι 43% στο Μίσιγκαν ενώ στην Πενσυλβάνια ήταν ισόπαλοι συγκεντρώνοντας 47%.

Πηγή: skai.gr

