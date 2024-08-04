Μια νέα δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα επιβεβαιώνει ότι η Κάμαλα Χάρις, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τον υποψήφιο αντιπρόεδρό της, όχι μόνο έκλεισε την ψαλίδα αλλά ξεπέρασε στην πρόθεση ψήφου τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρούσε μέχρι τώρα ότι ο δρόμος προς τον Λευκό Οίκο ήταν ανοιχτός.

Προσπαθώντας να ανακόψει τη φόρα της Χάρις τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ο Ρεπουμπλικάνος εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον της, αμφισβητώντας την καταγωγή της και την πνευματική της υγεία.

Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση του CBS, το 50% των ψηφοφόρων δηλώνουν σήμερα ότι θέλουν να ψηφίσουν τη Χάρις, έναντι 49% για τον Τραμπ. Το προβάδισμα της Χάρις είναι αμελητέο και εντός του περιθωρίου λάθους της δημοσκόπησης – είναι όμως ένα προβάδισμα που δεν είχε ποτέ μέχρι τώρα ο Τζο Μπάιντεν.

Η νυν αντιπρόεδρος φαίνεται ότι στηρίζεται κυρίως από τις γυναίκες και τους μαύρους ψηφοφόρους. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σε σύγκριση με τον Ιούλιο, περισσότεροι μαύροι δηλώνουν σήμερα ότι σκοπεύουν να πάνε να ψηφίσουν τον Νοέμβριο.

Η πρόκληση για την Κάμαλα Χάρις θα είναι να διατηρήσει αυτή τη θετική δυναμική και τους επόμενους τρεις μήνες, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Ένας σημαντικός σταθμός θα είναι η ανακοίνωση του υποψηφίου που θα αναλάβει την αντιπροεδρία, εφόσον εκείνη εκλεγεί πρόεδρος. Όλοι οι πιθανοί υποψήφιοι είναι λευκοί άνδρες και, σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τρεις από αυτούς βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν αυτοπροσώπως μαζί της σήμερα: ο γερουσιαστής από την Αριζόνα Μαρκ Κέλι, ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο και ο κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Ουολτς, που δεν είναι τόσο γνωστός στο κοινό. Ακούγονται επίσης τα ονόματα του Άντι Μπεσίρ, του κυβερνήτη του Κεντάκι, καθώς και του νυν υπουργού Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ.

Το επιτελείο της Χάρις έχει ήδη ανακοινώσει ότι την Τρίτη η υποψήφια των Δημοκρατικών και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός της θα ξεκινήσουν περιοδεία σε τουλάχιστον επτά αμφίρροπες Πολιτείες, που θα μπορούσαν να κρίνουν τις εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

