Το προεκλογικό επιτελείο της Κάμαλα Χάρις, της υποψήφιας του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία, κατηγόρησε σήμερα τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της, τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν τηρεί τον λόγο του, καθώς πρότεινε μια νέα ημερομηνία για την τηλεμαχία τους.

Ο πρώην πρόεδρος ανέφερε τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο σε μια ανάρτησή του ότι συμφώνησε με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ με τη Χάρις στις 4 Σεπτεμβρίου. Αρχικά, πριν αποσύρει ο Τζο Μπάιντεν την υποψηφιότητά του, η τηλεμαχία ήταν προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου στο ABC News αλλά πρόσφατα ο Τραμπ πρότεινε να μεταφερθεί στο Fox.

Ο Μάικλ Τάιλερ, ο διευθυντής επικοινωνίας της Χάρις, είπε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ φοβάται και προσπαθεί να υπαναχωρήσει από το ντιμπέιτ για το οποίο έχει ήδη συμφωνήσει και τρέχει στο Fox News για να τον ξελασπώσει».

«Πρέπει να σταματήσει αυτά τα παιχνίδια και να εμφανιστεί στο ντιμπέιτ για το οποίο έχει ήδη δεσμευτεί στις 10 Σεπτεμβρίου στο ABC. Η αντιπρόεδρος θα βρίσκεται εκεί έτσι κι αλλιώς, για να έχει την ευκαιρία να μιλήσει σε πανεθνικό ακροατήριο στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Χάρις θα πάει μόνη της. «Θα χαρούμε να συζητήσουμε και άλλες τηλεμαχίες έπειτα από εκείνη για την οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο εκστρατείες», τόνισε ο Τάιλερ.

Το Fox News δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η πρόταση του Τραμπ για μια τηλεμαχία στο Fox ήρθε αφού οι Δημοκρατικοί ξεκίνησαν μια διαφημιστική εκστρατεία, την Παρασκευή, όπου υποστήριζαν ότι «ο καταδικασμένος εγκληματίας φοβάται τον διάλογο» και αναρωτιόντουσαν αν αυτό οφείλεται στη στάση του σε ό,τι αφορά τις αμβλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

