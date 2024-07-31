Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε αν η Δημοκρατική αντίπαλός του Κάμαλα Χάρις είναι «μαύρη» σε μια εριστική εμφάνισή του στο μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο μαύρων δημοσιογράφων των ΗΠΑ, στο Σικάγο.

«Είναι Ινδή ή είναι μαύρη;» ρώτησε ο Τραμπ για την αντίπαλό του, προκαλώντας χλευαστικά σχόλια από τους παριστάμενους. «Ήταν Ινδή μέχρι τώρα και ξαφνικά έκανε στροφή και έγινε μαύρη», πρόσθεσε.

Η Χάρις, η μητέρα της οποίας ήταν Ινδή και ο πατέρας της μαύρος Τζαμαϊκανός, είναι η πρώτη μαύρη αντιπρόεδρος και η πρώτη ασιατικής καταγωγής. Αφού ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία της για τον Λευκό Οίκο, αντιμετωπίζει μπαράζ σεξιστικών και ρατσιστικών επιθέσεων στο διαδίκτυο, μολονότι η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος προέτρεψε τους βουλευτές και τους γερουσιαστές να αποφεύγουν τα προσωπικά σχόλια και να επικεντρώνονται σε θέματα πολιτικής.

Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «προσβλητικά» τα σχόλια του Τραμπ για τη φυλετική ταυτότητα της Χάρις.

Η συνέντευξη, ενώπιον περίπου 1.000 δημοσιογράφων, ξεκίνησε σε τεταμένο κλίμα, όταν η δημοσιογράφος του ABC News Ρέιτσελ Σκοτ ζήτησε από τον Τραμπ να εξηγήσει γιατί πρέπει να τον στηρίξουν οι μαύροι ψηφοφόροι παρά το ιστορικό των ρατσιστικών σχολίων του. Απαντώντας, ο Τραμπ χαρακτήρισε την ερώτηση «φρικτή», «εχθρική» και «ντροπιαστική» και αποκάλεσε fake το δίκτυο ABC. «Ήμουν ο καλύτερος πρόεδρος για τον μαύρο πληθυσμό μετά τον Αβραάμ Λίνκολν», υποστήριξε.

Η πρώτη εμφάνιση του Τραμπ στο ετήσιο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Μαύρων Δημοσιογράφων προκάλεσε αντιδράσεις και ένας από τους συμπροέδρους του συνεδρίου παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Μιλώντας στους συνέδρους, ο Τραμπ είπε ότι, μολονότι εξασφάλισε την υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της εταιρείας Tesla Ίλον Μασκ, τάσσεται κατά του να έχουν όλοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Είπε επίσης ότι εφόσον εκλεγεί θα δώσει χάρη στους «διαδηλωτές της 6ης Ιανουαρίου» που εισέβαλαν στο Κογκρέσο προσπαθώντας να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογής του Τζο Μπάιντεν, επειδή «καταδικάστηκαν από ένα πολύ σκληρό σύστημα».

Όσον αφορά τη μετανάστευση, είπε ότι το μήνυμά του είναι ότι θα σταματήσει εκείνους που εισβάλλουν στη χώρα και ότι την πρώτη ημέρα της προεδρίας του θα κλείσει τα σύνορα.

