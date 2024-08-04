Οι αντάρτες της Μ23 κατέλαβαν σήμερα την Ισάσα, μια κοινότητα στα σύνορα με την Ουγκάντα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, όπως έγινε γνωστό από τοπικές πηγές.

«Η Ισάσα πέρασε χωρίς αντίσταση υπό τον έλεγχο της Μ23. Οι αντάρτες είναι πολλοί και καλά εξοπλισμένοι» ενώ οι Κονγκολέζοι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην πόλη έφυγαν στην Ουγκάντα, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρομί Σαουασάουα, ο πρόεδρος της κοινωνίας των πολιτών της Ισάσα.

Οι αντάρτες συγκάλεσαν μια συνέλευση και ζήτησαν από τους κατοίκους «να συνεχίσουν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους», πρόσθεσε. Κάλεσαν επίσης τους Μάι-Μάι (φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές δυνάμεις) να ενωθούν μαζί τους και τους FDLR (αντάρτες Χούτου από τη Ρουάντα) να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, σύμφωνα με έναν κάτοικο, τον Γιασίνι Μάμπο. Η M23 ζήτησε επίσης από τους αστυνομικούς που έφυγαν στην Ουγκάντα να επιστρέψουν στην πόλη.

Το «Κίνημα της 23ης Μαρτίου» (Μ23) είναι μια αντάρτικη οργάνωση των Τούτσι που στηρίζεται από τη Ρουάντα. Από τα τέλη του 2021 έχει καταλάβει μεγάλες εκτάσεις στην επαρχία του Βόρειου Κίβου της ΛΔ του Κονγκό. Το Σάββατο έπεσε αμαχητί στα χέρια των ανταρτών η Νιαμιλίμα, μια μεγάλη πόλη κοντά στην Ισάσα. Η Ισάσα βρίσκεται στα σύνορα με την Ουγκάντα, στα νότια της Λίμνης Εδουάρδου και απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Γκόμα, της πρωτεύουσας του Βόρειου Κίβου.

Την περασμένη Τρίτη η Αγκόλα, που μεσολαβούσε μεταξύ του στρατού της ΛΔ του Κονγκό και της Μ23, είχε ανακοινώσει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός που επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή σήμερα. Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας της ΛΔ του Κονγκό επιβεβαίωσε την κατάληψη της Ισάσα από τους αντάρτες. «Τα παραμύθια με την εκεχειρία είναι μια φάρσα», πρόσθεσε.

Η ανατολική ΛΔ του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε μεταλλεύματα, μαστίζεται εδώ και 30 χρόνια από συγκρούσεις μεταξύ τοπικές και ξένες ένοπλες οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.