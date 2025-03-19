Αύξηση 6,1%, κατέγραψε η επιβατική κίνηση το α΄ δίμηνο του έτους 2025 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας.

Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 έφτασε τα 5.322.218, έναντι 5.018.004 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το α΄ δίμηνο του 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,2% σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 46.900 πτήσεις, έναντι 45.464 πτήσεων το α΄ δίμηνο του 2024.

Αύξηση 14,3% στην επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια για το α΄ δίμηνο του 2025 στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ

'Ανοδο 14,3% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, 'Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το α΄ δίμηνο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 ανήλθε στους 426.755 επιβάτες, έναντι 373.518 επιβατών το 2024.

Φεβρουάριος 2025: Το «Νίκος Καζαντζάκης» κατέγραψε άνοδο επιβατών +30%

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, εξυπηρέτησε τον Φεβρουάριο 125.133 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 30% σε σχέση με πέρυσι, όπου είχαν εξυπηρετηθεί για τον ίδιο μήνα 96.267 επιβάτες. Παράλληλα, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Φεβρουάριο του 2025 σε σύγκριση με το 2024, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Χίου +12,2%, και στο αεροδρόμιο Κάσου +6,5%.

