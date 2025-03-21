Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες Πέμπτη αργά το βράδυ στις Βρυξέλλες ότι θα μεταβεί στην Αίγυπτο την 7η και την 8η Απριλίου για συνομιλίες όσον αφορά το αραβικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Θα πάω στην Αίγυπτο για επίσημη επίσκεψη την 7η και την 8η Απριλίου όπου θα γίνει συνεδρίαση αφιερωμένη στο ζήτημα αυτό», είπε ο γάλλος πρόεδρος μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Τασσόμαστε υπέρ της κατάπαυσης του πυρός, η οποία είναι εκ των ων ουκ άνευ» στη Λωρίδα της Γάζας, σημείωσε ακόμη μετά την επανέναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, προσθέτοντας πως θεωρεί επίσης απαραίτητο να υπάρξει «απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς» και να γίνουν βήματα προς «πολιτική λύση δυο κρατών», ισραηλινού και παλαιστινιακού.

«Το σχέδιο για τη Γάζα που καταρτίστηκε από τα αραβικά κράτη είναι στοιχείο που υποστηρίζουμε», ανέφερε επίσης.

Η αραβική πρωτοβουλία σκοπός ήταν να αποτελέσει αντίβαρο στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που πρότεινε η Λωρίδα της Γάζας να τεθεί υπό αμερικανικό έλεγχο και να εκδιωχθούν οι κάτοικοί της.

Το σχέδιο που καταρτίστηκε από την Αίγυπτο προβλέπει την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θυλάκου, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 15 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, χωρίς να εκτοπιστούν οι 2,4 εκατ. κάτοικοί του. Θέτει de facto στο περιθώριο τη Χαμάς και προβλέπει επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής, που εκδιώχθηκε το 2007 από τη Λωρίδα της Γάζας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Έχει ωστόσο απορριφθεί από το Ισραήλ και επικριθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η Γαλλία αναμένεται να συμπροεδρεύσει τον Ιούνιο με τη Σαουδική Αραβία σε σύνοδο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να ξαναρχίσει η διαδικασία που θα οδηγούσε στη λύση των δύο κρατών.

Η λύση αυτή απορρίπτεται κατηγορηματικά από την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.