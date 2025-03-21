Ισραήλ: Η κυβέρνηση καθαιρεί τον επικεφαλής της Σιν Μπετ

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την καθαίρεση του επικεφαλής της Σιν Μπετ —της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας—, του Ρόνεν Μπαρ, στον οποίο ο επικεφαλής της κυβέρνησης Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως δεν είχε πλέον καμία «εμπιστοσύνη».

«Η κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματιστεί η θητεία του Ρόνεν Μπαρ», ο οποίος θα εγκαταλείψει τη θέση μόλις ονομαστεί διάδοχός του και σε κάθε περίπτωση το αργότερο τη 10η Απριλίου, αναφέρει δελτίο Τύπου του γραφείου του κ. Νετανιάχου.

Σε επιστολή του στα μέλη της κυβέρνησής του, ο κ. Νετανιάχου αναφέρθηκε στην «απώλεια κάθε επαγγελματικής και προσωπικής εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πρωθυπουργό και στον διευθυντή της υπηρεσίας», η οποία εμποδίζει «την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να ασκήσουν αποτελεσματικά τις εξουσίες τους και καταφέρνει πλήγμα στις επιχειρησιακές δυνατότητες της υπηρεσίας και της κυβέρνησης».

Αυτή η «απώλεια της εμπιστοσύνης» εντάθηκε «κατά τη διάρκεια του πολέμου, πέραν της επιχειρησιακής αποτυχίας της 7ης Οκτωβρίου, ιδίως τους τους τελευταίους μήνες», συνεχίζει το κείμενο, αναφερόμενο στην άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ρόνεν Μπαρ, που είχε ονομαστεί στη θέση τον Οκτώβριο του 2021 για 5ετή θητεία, τόνισε προτού ανακοινωθεί η κυβερνητική απόφαση πως θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στα «προσήκοντα όργανα» του κράτους.

Σε δική του επιστολή προς την κυβέρνηση, που έφεραν στο φως ισραηλινά ΜΜΕ χθες βράδυ, κρίνει πως η καθαίρεσή του, την οποία προανήγγειλε ο κ. Νετανιάχου την Κυριακή, είχε ελατήριο το «προσωπικό συμφέρον» του πρωθυπουργού και σκοπό να «εμποδίσει τις έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στην 7η Οκτωβρίου και άλλες σοβαρές υποθέσεις που εξετάζονται το τρέχον διάστημα από τη Σιν Μπετ».

Η αναγγελία της καθαίρεσής του την Κυριακή προκάλεσε οργή στην αντιπολίτευση και πυροδότησε διαδηλώσεις εναντίον της «απειλής για τη δημοκρατία» και κατηγορίες πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πραγματικότητα προσπαθεί να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερες εξουσίες στα χέρια του.

Αργά χθες βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι, αψηφώντας τη βροχή και τον άνεμο, συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν μπροστά στην ιδιωτική κατοικία του κ. Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, κατόπιν μπροστά στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, όπου συνεδρίαζαν υπουργοί.

Ο κ. Μπαρ είχε αφήσει να εννοηθεί πως επρόκειτο να παραιτηθεί πριν από το πέρας της θητείας του, αναλαμβάνοντας όπως το έθεσε την ευθύνη για την αποτυχία της υπηρεσίας του να αποτρέψει την επίθεση της Χαμάς.

Εσωτερική έρευνα της Σιν Μπετ, που είδε το φως της δημοσιότητας την 4η Μαρτίου, αναγνωρίζει αποτυχίες στη συλλογή και στην επεξεργασία πληροφοριών που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμεύσει για να προειδοποιηθούν οι ισραηλινές αρχές για το σχέδιο της Χαμάς. Επίσης επικρίνει την κυβέρνηση, κι εμμέσως τον κ. Νετανιάχου προσωπικά, κρίνοντας πως η πολιτική κατευνασμού του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος τα τελευταία χρόνια «επέτρεψε στη Χαμάς» να αποκτήσει «εντυπωσιακό οπλοστάσιο».

Στην επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες ο κ. Μπαρ έκρινε ακόμη ότι οι αιτίες που επικαλέστηκε ο κ. Νετανιάχου είναι «γενικές» και «αόριστες» κατηγορίες, διατυπωμένες «λακωνικά», που μοιάζουν να έχουν σκοπό να «αποκρύψουν τα κίνητρα» της καθαίρεσης. Σε άλλο σημείο, αναφέρεται σε «συγκρούσεις συμφερόντων» του επικεφαλής της κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε αξιοσημείωτα στην «περίπλοκη, ευρεία και πολύ ευαίσθητη» έρευνα σε βάρος συνεργατών του κ. Νετανιάχου που φέρονται να έλαβαν χρηματικά ποσά από το Κατάρ — υπόθεση που έχει βαφτιστεί «Καταργκέιτ» από ισραηλινά ΜΜΕ.

Η καθαίρεση του κ. Μπαρ καταγράφεται μετά την επανέναρξη τα ξημερώματα της Τρίτης αεροπορικών βομβαρδισμών μαζικής κλίμακας, έπειτα από δυο μήνες κατάπαυσης του πυρός, και «στοχευμένων» χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Νετανιάχου ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την απόφαση να ξαναρχίσουν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, που κατ’ αυτόν σκοπό έχουν να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς προκειμένου να αφήσει ελεύθερους τους 58 ομήρους που κρατά ακόμη στον θύλακο.

Επικρίνοντας —γεγονός εξαιρετικά σπάνιο— τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε χθες Πέμπτη ανήσυχος για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων την ώρα που το Ισραήλ διέρχεται κρίση που θα μπορούσε να βλάψει την «ανθεκτικότητα του έθνους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.