Εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα ήταν για αρκετές ώρες αρκετοί οι οπαδοί της Σκωτίας, Tartan Army όπως αποκαλούνται, καθώς δεν μπορούσαν να επιστρέψουν μέσω του Χίθροου στην Αγγλία μετά την φωτιά που ξέσπασε σε ηλεκτρικό υποσταθμό και ανάγκασε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, το Χίθροου να κλείσει.

Ανταποκριτής του BBC που βρέθηκε στην Ελλάδα για τον αγώνα της Σκωτίας με την Εθνική, μετέδωσε νωρίτερα πως οι οπαδοί δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν καθώς οι πτήσεις τους είχαν ακυρωθεί.

Ωστόσο, σε νεότερη ενημέρωση που έδωσε στο βρετανικό δίκτυο, περιέγραψε πως βρήκαν τρόπο να ταξιδέψουν πίσω στην πατρίδα τους με άλλες πτήσεις.

Όπως μεταδίδει:

«Μετά τον αγώνα χθες το βράδυ μας κράτησε η Ελληνική Αστυνομία για 45 λεπτά και έτσι δεν φύγαμε από το γήπεδο μέχρι λίγο μετά τις 00:30 τοπική ώρα. Κοιμηθήκαμε για λίγο και σηκωθήκαμε στις 5:30 - μόνο και μόνο για να μας πουν ότι η αρχική μας πτήση είχε ακυρωθεί.

Είχαμε την τύχη να βρούμε μια θέση σε μια άλλη πτήση για το Γκάτγουικ. Δεν είναι φθηνές θέσεις, αλλά είμαστε ευτυχείς που είμαστε σε μια πτήση με προορισμό το Λονδίνο!

Έπρεπε να κάνουμε check-in με άλλη αεροπορική εταιρεία, και στη συνέχεια να περάσουμε ξανά από τον έλεγχο διαβατηρίων και την ασφάλεια. Η διαρρύθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας είναι τέτοια που πρέπει να περάσετε από τον έλεγχο διαβατηρίων ως επόμενο βήμα αφού πρώτα σκανάρετε την κάρτα επιβίβασής σας στις αναχωρήσεις. Έτσι, έπρεπε να πάρουμε άλλη μια σφραγίδα στο διαβατήριό μας.

Γνωρίζουμε μερικούς άλλους φίλους του Tartan Army που προσπάθησαν να πάρουν πτήσεις επιστροφής στη Σκωτία μέσω Δουβλίνου, Μιλάνου και Ρώμης. Έχω ακούσει ακόμη και την Κωνσταντινούπολη να αναφέρεται».

