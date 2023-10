Ο ηγέτης της Χαμάς κατηγορεί το Ισράηλ για «εγκλήματα πολέμου» στη Γάζα Κόσμος 17:01, 14.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Οι ισραηλινές ακρότητες συνιστούν εγκλήματα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», αναφέρει ο Χανίγια σε ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ