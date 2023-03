Έκανε πίσω η κυβέρνηση της Γεωργίας στο «ρωσικής εμπνεύσεως» νομοσχέδιο

Το κυβερνών κόμμα της Γεωργίας ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι αποσύρει νομοσχέδιο για τους «ξένους πράκτορες» έπειτα από δύο νύχτες βίαιων διαδηλώσεων εναντίον του, εν μέσω κριτικής ότι το σχέδιο ήταν ρωσικής εμπνεύσεως και σηματοδοτούσε αυταρχική αλλαγή.

Το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «θα αποσύρει άνευ όρων το νομοσχέδιο που υποστηρίξαμε χωρίς καμία επιφύλαξη». Ανέφερε την ανάγκη μείωσης της «αντιπαράθεσης» στην κοινωνία.

Το νομοσχέδιο θα απαιτούσε από τους γεωργιανούς οργανισμούς που λαμβάνουν περισσότερο από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό να εγγραφούν ως «ξένοι πράκτορες», διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν πρόστιμα.

Το Κοινοβούλιο το ενέκρινε καταρχήν την Τρίτη, αλλά δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια έξω από τη Βουλή.

Χθες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν για δεύτερη συνεχή ημέρα στις ογκώδεις διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα, διαμαρτυρόμενοι κατά του νομοσχεδίου αυτού, που σύμφωνα με τους επικριτές του, σηματοδοτεί μια στροφή προς τον απολυταρχισμό στη χώρα.

It is reported that protesters in Tbilisi were forced out from the central Rustaveli Avenue by special forces.



