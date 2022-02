Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρώσικη εναέρια έφοδος στο Κίεβο για την κατάληψη του αεροδρομίου Αντονοφ στα περίχωρα του Κιέβου ενώ το Χάρκοβο φαίνεται να είναι ο βασικός άξονας της ρωσικής εισβολής της Ρωσίας.

Υπάρχει δήλωση του Ουκρανού Υπουργού Εσωτερικών που παραδέχεται πως όντως έγινε εναέρια έφοδος και ότι κατελήφθη το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Τι σημαίνει το γεγονός πως οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διείσδυσαν στην περιοχή του Κιέβου

Για να πετάνε αυτά τα ελικόπτερα δίπλα ανεμπόδιστα δίπλα στο Κίεβο σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πια αεράμυνα στο Κίεβο. Αυτή την στιγμή είναι ανυπεράσπιστη από αέρος.

Επίσης εφόσον στέλνουν τέτοιες δυνάμεις έξω από το Κίεβο που είναι ελαφρές δυνάμεις σίγουρα το χρονοδιάγραμμα των Ρώσων στρατηγών προβλέπει ένωση των μηχανοκίνητων που ξεκίνησαν από την Λευκορωσία τις επόμενες ώρες στο συγκεκριμένο σημείο. Επομένως σε λίγη ώρα τα ρωσικά άρματα μάχης θα είναι έξω από το Κίεβο.

Στο Χάρκοβο αρκετοί έχουν μπει σε καταφύγια προκειμένου να προστατευτούν. Σκοπός φαίνεται ότι είναι να αποκοπεί από αυτό το σημείο από την υπόλοιπη Ουκρανία το ανατολικό κομμάτι της στο οποίο είναι η αφρόκρεμα και το λειτουργικό τμήμα του Ουκρανικού στρατού. Δηλαδή να κοπεί ο ουκρανικός στρατός από την ηγεσία της χώρας.

Παράλληλα, στην Οδησσό το πρωί σημειώθηκαν εκρήξεις ενώ τώρα υπάρχουν αναφορές ότι χτυπιούνται τα περίχωρα της πόλης από εκτοξευτές πυραύλων.

Κριμαία Ντόνετσκ και Λουγκανσκ αποτέλεσαν επίσης τους άξονες εισβολής της Ρωσίας ενώ τα ρωσικά πυρά πλησίασαν και την Μαριούπολη.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ρωσικά ελικόπτερα επιτέθηκαν στο Γκοστόμελ, στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τρία από αυτά, ενώ δημοσιογράφος του Reuters μετέδωσε ότι πολλές εκρήξεις ακούγονταν από το Κίεβο.

Μεθοριακοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να διεισδύσει στην περιοχή του Κιέβου και στην περιοχή Ζιτόμιρ που βρίσκεται στα σύνορα με τη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα Grad.

Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε ότι φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, πρώην επαγγελματίας πυγμάχος Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει την Ουκρανία.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο και δίνουμε μάχη για τη χώρα μας, αλλά χρειαζόμαστε τη στήριξη ολόκληρου του κόσμου και πραγματικά σκληρές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας άμεσα» δήλωσε ο Κλίτσκο στη γερμανική εφημερίδα Bild.

«Η κατάσταση στο Κίεβο είναι για την ώρα υπό έλεγχο, αλλά φυσικά και ο κόσμος ανησυχεί» συμπλήρωσε.

🇷🇺🇺🇦❗Russian attack helicopters over Vyshgorod. A few minutes to Kiev. pic.twitter.com/lpJpyVGdqI