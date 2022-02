Ο δήμαρχος του Κιέβου, πρώην επαγγελματίας πυγμάχος Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει την Ουκρανία καθώς αντιμετωπίζει τη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας.

"Βρισκόμαστε σε πόλεμο και δίνουμε μάχη για τη χώρα μας, αλλά χρειαζόμαστε τη στήριξη ολόκληρου του κόσμου και πραγματικά σκληρές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας άμεσα", δήλωσε ο Κλίτσκο στη γερμανική εφημερίδα Bild.

"Η κατάσταση στο Κίεβο είναι για την ώρα υπό έλεγχο, αλλά φυσικά και ο κόσμος ανησυχεί", συμπλήρωσε.

Η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα διαρκέσει όσο χρειαστεί δηλώνει το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα διαρκέσει όσο χρειαστεί ανάλογα με τα αποτέλέσματά της, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αποκοπεί πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα και υποστήριξε πως η Ουκρανία πρέπει να γίνει μια ουδέτερη χώρα όπου δεν αναπτύσσονται επιθετικά όπλα.

Απαντώντας σε ερώτηση πώς αξιολογεί τον κίνδυνο η Ρωσία να τεθεί πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα λόγω των ενεργειών της στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Είναι απλώς αδύνατο να αποκοπεί μια χώρα όπως η Ρωσία με ένα σιδηρούν παραπέτασμα».

Ο Πεσκόφ είπε πως η διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί από το πώς θα προχωρήσει και από τα αποτελέσματά της και πως η επίθεση ιδανικά θα εκκαθαρίσει τη χώρα από τους «ναζί» και θα «εξουδετερώσει» το στρατιωτικό δυναμικό του Κιέβου.

Σε τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως κανείς δεν μιλάει για κατοχή της Ουκρανίας και πως είναι «απαράδεκτο» να χρησιμοποιείται η λέξη στο πλαίσιο της ρωσικής επιχείρησης.

Είπε πως η απόφαση για την επίθεση στην Ουκρανία «υπαγορεύθηκε από την έγνοια για το μέλλον» της Ρωσίας, που ζητούσε επί εβδομάδες από τους Δυτικούς να υποσχεθούν ότι το Κίεβο δεν θα γίνει ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε επίσης πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει με τους Ουκρανούς ηγέτες για τις απαιτήσεις της αυτές, αν οι τελευταίοι είναι «έτοιμοι να τις συζητήσουν».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία έχει δημιουργήσει αρκετά εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μεταβλητότητα της αγοράς και είπε πως η «συναισθηματική» αντίδραση της χρηματαγοράς στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα εξισορροπηθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως όλα τα απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αντίδραση θα είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη.

Το ρούβλι έπεσε σε ιστορικό χαμηλό σήμερα καθώς η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε παρεμβάσεις αφού ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τις ρωσικές δυνάμεις να εισβάλουν στην Ουκρανία, μια κίνηση που αναμένεται να πυροδοτήσει νέες αυστηρές κυρώσεις εναντίον της Μόσχας.

Σόλτενμπεργκ: Η Ρωσία θα πληρώσει βαρύ τιμήμα - Ενισχύονται οι αμυντικές δυνάμεις στα ανατολικά

Η Ρωσία θα πληρώσει υψηλό τίμημα για την εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ σε έκτακτη ενημέρωση, επαναλαμβάνοντας: «Στηριζουμε την Ουκρανία και καταδικάζουμε την ρωσική εισβολή».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσουν αύριο, Παρασκευή, τηλεδιάσκεψη κορυφής.

Παράλληλα ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι η Συμμαχία θα αναπτύξει περισσότερες δυνάμεις στην ανατολική της πτέρυγα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι περισσότερα από 100 πολεμικά αεροσκάφη έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

«Συγκαλέσαμε αύριο τηλεδιάσκεψη κορυφής για να αναλύσουμε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε», σημείωσε ο Στόλτενμπεργκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά την έκτακτη συνεδρίαση των πρεσβευτών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να απαντήσουμε με ανανεωμένη αποφασιστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη ενότητα».

🔴 LIVE at +- 12:00 CET



🎙️Press briefing after extraordinary meeting of the North Atlantic Council on #Russia’s unprovoked and unjustified attack on #Ukraine.



📍 @NATO HQ, Brussels https://t.co/toYTx6ecME