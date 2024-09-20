Λογαριασμός
Συνελήφθη 34χρονος στον Πειραιά για ασέλγεια σε βάρος ανήλικου κοριτσιού

Ο 34χρονος που εργάζεται σε περίπτερο με το πρόσχημα ότι το κορίτσι έκλεψε ρόφημα, του έκανε σωματικό έλεγχο με θωπείες σε ευαίσθητα μέρη του σώματος

σύλληψη

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, απογευματινές ώρες της 18-9-2024, 34χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και για βιασμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 34χρονος εργαζόταν ως υπάλληλος σε περίπτερο και με το πρόσχημα ότι ανήλικο κορίτσι που προέβη στην αγορά ροφήματος, έκλεψε κάποιο αντικείμενο, την εξανάγκασε σε σωματικό έλεγχο με θωπείες σε ευαίσθητα μέρη του σώματός της, εξωτερικά και εσωτερικά του περιπτέρου.

Η μητέρα της ανήλικης που αναζήτησε την κόρη της στο περίπτερο, μόλις αντιλήφθηκε τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, μετέβη άμεσα στο τοπικό τμήμα, όπου προέβη σε καταγγελία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

