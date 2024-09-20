My man can!: Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο - Δείτε το trailer

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται για ένα ακόμα Σαββατόβραδο στον ΣΚΑΪ και υποδέχεται στο My man can τα τέσσερα ζευγάρια, που είναι πρόθυμα να υποστούν τα πιο ευχάριστα... βασανιστήρια!
Ο Κωνσταντίνος Λ. και η Ελισάβετ, ο Κωνσταντίνος Β. και η Τζένη, ο Αντρέας και η Αλίκη, και ο Αναστάσης και η Ιωάννα ρίχνονται στη... μάχη για να διεκδικήσουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό, καθώς και το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Τι πρέπει να κάνουν;
- Τα τέσσερα κορίτσια να γεμίσουν με μανταλάκια τα πρόσωπα των συντρόφων τους.
- Οι άντρες να πετάξουν, με τη βοήθεια ενός ειδικού μηχανισμού, κάποια πλαστικά κοτόπουλα και τα κορίτσια να βάλουν στο καλάθι τους. Φυσικά, απαγορεύεται η χρήση των χεριών.
- Τα κορίτσια και οι άντρες να ανεβοκατέβουν σε ένα κάθισμα που δίνει... αέρα στον ειδικό μηχανισμό και κατ’ επέκταση να βγάλουν τις μπάλες που βρίσκονται μέσα σε αυτόν.
- Τα ζευγάρια αφού κάνουν γύρω- γύρω και ζαλιστούν, καλούνται να βάλουν γκολ στον αντίπαλο.
- Τα δύο ζευγάρια που φθάνουν στον τελικό, να βρεθούν πίσω από μία ειδική κατασκευή και να παίξουν με τα ποτήρια. Στόχος; Να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους πόντους.
Το Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!
Δείτε το trailer:
