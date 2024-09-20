My man can!: Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο - Δείτε το trailer

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται για ένα ακόμα Σαββατόβραδο στον ΣΚΑΪ και υποδέχεται στο My man can τα τέσσερα ζευγάρια, που είναι πρόθυμα να υποστούν τα πιο ευχάριστα... βασανιστήρια!

Ο Κωνσταντίνος Λ. και η Ελισάβετ, ο Κωνσταντίνος Β. και η Τζένη, ο Αντρέας και η Αλίκη, και ο Αναστάσης και η Ιωάννα ρίχνονται στη... μάχη για να διεκδικήσουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό, καθώς και το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Τι πρέπει να κάνουν;

Τα τέσσερα κορίτσια να γεμίσουν με μανταλάκια τα πρόσωπα των συντρόφων τους.

Οι άντρες να πετάξουν, με τη βοήθεια ενός ειδικού μηχανισμού, κάποια πλαστικά κοτόπουλα και τα κορίτσια να βάλουν στο καλάθι τους. Φυσικά, απαγορεύεται η χρήση των χεριών.

Τα κορίτσια και οι άντρες να ανεβοκατέβουν σε ένα κάθισμα που δίνει... αέρα στον ειδικό μηχανισμό και κατ’ επέκταση να βγάλουν τις μπάλες που βρίσκονται μέσα σε αυτόν.

Τα ζευγάρια αφού κάνουν γύρω- γύρω και ζαλιστούν, καλούνται να βάλουν γκολ στον αντίπαλο.

Τα δύο ζευγάρια που φθάνουν στον τελικό, να βρεθούν πίσω από μία ειδική κατασκευή και να παίξουν με τα ποτήρια. Στόχος; Να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους πόντους.

Το Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

