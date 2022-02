Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αεροπορική επίθεση από ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ρωσικά ελικόπτερα επιτέθηκαν στο Γκοστόμελ, στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τρία από αυτά, ενώ δημοσιογράφος του Reuters μετέδωσε ότι πολλές εκρήξεις ακούγονταν από το Κίεβο.

Μεθοριακοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να διεισδύσει στην περιοχή του Κιέβου και στην περιοχή Ζιτόμιρ που βρίσκεται στα σύνορα με τη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα Grad.

Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε ότι φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, πρώην επαγγελματίας πυγμάχος Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει την Ουκρανία.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο και δίνουμε μάχη για τη χώρα μας, αλλά χρειαζόμαστε τη στήριξη ολόκληρου του κόσμου και πραγματικά σκληρές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας άμεσα» δήλωσε ο Κλίτσκο στη γερμανική εφημερίδα Bild.

«Η κατάσταση στο Κίεβο είναι για την ώρα υπό έλεγχο, αλλά φυσικά και ο κόσμος ανησυχεί» συμπλήρωσε.

🇷🇺🇺🇦❗Russian attack helicopters over Vyshgorod. A few minutes to Kiev. pic.twitter.com/lpJpyVGdqI