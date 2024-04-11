Η λέξη «HELP», δηλαδή «ΒΟΗΘΕΙΑ» που έγραψαν τρεις ναυαγοί που είχαν εγκλωβιστεί σε μια μικρή νησίδα του Ειρηνικού Ωκεανού για περισσότερο από μια εβδομάδα, χρησιμοποιώντας φύλλα φοίνικα σε μια παραλία με λευκή άμμο στάθηκε σωτήρια γι αυτούς αφού κατάφεραν διασώθηκαν σε επιχείρηση του Αμερικανικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής την Τρίτη.

Σύμφωνα με το CNN, οι τρεις άνδρες σχεδίαζαν να ψαρέψουν γύρω από το κοραλλιογενές νησί Pikelot, μέρος της Μικρονησίας, στις 31 Μαρτίου, όταν το ανοιχτό σκάφος τους χτυπήθηκε και ο εξωλέμβιος κινητήρας τους υπέστη ζημιά, σύμφωνα με αξιωματούχους της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

Οι άνδρες κατάφεραν και βγήκαν στη στεριά στο ακατοίκητο νησί Pikelot, αλλά ο ασύρματός τους τελείωσε από μπαταρία πριν προλάβουν να καλέσουν βοήθεια.

Έτσι, οι ναυαγοί μάζεψαν φύλλα φοίνικα από το νησί των 31 στρεμμάτων και κατάφεραν να γράψουν «ΒΟΗΘΕΙΑ», σύμφωνα με δήλωση του Λιμενικού Σώματος με την ελπίδα πως κάποιος θα δει το μήνυμά τους.

Για μια εβδομάδα, οι άνδρες ζούσαν με καρύδες, αλλά είχαν φρέσκο ​​νερό από ένα μικρό πηγάδι στο νησί, το οποίο μερικές φορές επισκέπτονται οι ψαράδες στην περιοχή, δήλωσαν αξιωματούχοι του Λιμενικού Σώματος.

Η αναζήτησή τους ξεκίνησε στις 6 Απριλίου, όταν ένας από τους συγγενείς τους κάλεσε τους υπαλλήλους διάσωσης στην επικράτεια του Γκουάμ των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό, λέγοντας ότι δεν είχαν επιστρέψει από το ταξίδι τους που είχε ξεκινήσει Κυριακή του Πάσχα. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού. Η Ακτοφυλακή ανέφερε ότι ένα αναγνωριστικό τζετ P-8A του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που εστάλη από την αεροπορική βάση Kadena στην Οκινάουα της Ιαπωνίας, είδε το μήνυμα των ανδρών στην παραλία στις 7 Απριλίου.

«Αυτή η πράξη ευρηματικότητας ήταν ζωτικής σημασίας για την καθοδήγηση των προσπαθειών διάσωσης στην τοποθεσία τους», είπε ο υπολοχαγός Τσέλσι Γκαρσία, συντονιστής της έρευνας και διάσωσης. Το αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού έριξε πακέτα με ήδη πρώτης ανάγκης απαραίτητα για την επιβίωσή τους και γνωστοποίησε τη θέση τους στο κέντρο διάσωσης.. Μια μέρα αργότερα, ένα HC-130 του Λιμενικού που πετούσε από το Air Station Barber Point στη Χαβάη έριξε έναν ασύρματο στους άνδρες, και έτσι ενημέρωσαν το πλήρωμα ότι ήταν σε καλή κατάσταση και ανυπομονούσαν για βοήθεια για να επιστρέψουν στο Polowat.

Όταν τελικά πλοίο της Ακτοφυλακής έφτασε στο Pikelot στις 9 Απριλίου, η ιστορία πήρε άλλη τροπή. Ένας από τους πρώτους διασώστες στην παραλία ήταν ο Υπαξιωματικός 2ης Τάξης Ευγένιος Χαλίσλιους. Οι εγκλωβισμένοι έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ότι ο Χαλίσλιους ήταν Μικρονήσιος και μιλούσε την τοπική γλώσσα. Όπως είπε, όταν είπε το όνομά του στον πρώτο ναυαγό που έφτασε στη βάρκα διάσωσης, εκείνος έμεινε άναυδος γιατί διαπίστωσε ότι είχαν συγγένεια. «Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είμαι με την ακτοφυλακή που προσπαθώ να τους σώσω», είπε. Τελικά, ήταν τρίτος ξάδερφος του πρώτου ναυαγού και τέταρτος των άλλο δύο, είπε.

Τελικά, οι άνδρες διασώθηκαν και αμέσως τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

