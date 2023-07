«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών ο ηθοποιός Jeffrey Carlson - Είχε υποδυθεί τον πρώτο τρανς χαρακτήρα στην τηλεόραση

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 48 ετών, ο ηθοποιός Jeffrey Carlson, που έγραψε ιστορία στην τηλεόραση καθώς πρωταγωνίστησε στη σαπουνόπερα «All My Children» και υποδύθηκε την Zoe, τον πρώτο τρανς τηλεοπτικό χαρακτήρα.

Ο λόγος και οι λεπτομέρειες για τον θάνατό του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ ενώ την είδηση ανακοίνωσε ο θεατρικός συντάκτης του «Time Out New York» Adam Feldman στο Twitter.

RIP Jeffrey Carlson, 48, exposed-nerve star of Broadway (Billy in The Goat, Marilyn in Taboo) and TV (the groundbreaking trans character Zoe on All My Children). A powerful actor and a painful loss. pic.twitter.com/ZdZdmlKtTP

Ο Carlson έπαιξε για πρώτη φορά έναν χαρακτήρα ονόματι Zarf τον Αύγουστο του 2006, πριν επιστρέψει στο σόου τον Νοέμβριο, όταν ο χαρακτήρας του αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια τρανς γυναίκα με το όνομα Zoe.

Ο Jeffrey Carlson πρωταγωνίστησε ως Zarf στο «All My Children» το 2006. Ο Zarf ήταν Βρετανός ροκ σταρ ο οποίος είχε προχωρήσει σε διόρθωση φύλου, κάτι που αποκαλύφθηκε εκείνη τη χρονιά λίγο πριν επιστρέψει το σόου στις οθόνες τον Νοέμβριο και έτσι αποτελεί τον πρώτο χαρακτήρα τρανς γυναίκας στην τηλεόραση.

Έχει αναφερθεί επίσης ότι, η μητέρα του ήταν μεγάλη θαυμάστρια της σειράς «All My Children» και του έδωσε το όνομά του από τον φανταστικό χαρακτήρα Jeff Martin.

Καθώς η είδηση του θανάτου του Carlson έγινε γνωστή, οι θαυμαστές και τα αγαπημένα του πρόσωπα ήταν συγκλονισμένα και ανέρτησαν τις σκέψεις τους στα social media.

Τη Δευτέρα, το αστυνομικό τμήμα του Σικάγο δήλωσε στο Fox News Digital ότι «η αστυνομία έφτασε στο σημείο πριν από τις 12 το μεσημέρι της 6ης Ιουλίου, όπου εντοπίστηκε το πτώμα του. Το τελευταίο σημείο επικοινωνίας του ήταν στις 3 Ιουλίου».

«Ένας 48χρονος άντρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραπάνω διεύθυνση. Το θύμα πήρε τα συνταγογραφούμενα φάρμακά του μαζί με αλκοόλ».

Ο Carlson γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1975 στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια και σπούδασε υποκριτική στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια – Ντέιβις και αποφοίτησε το 1997 πριν πάει στο διάσημο Julliard School.

Ήταν μέλος της «Group 30» του Julliard Drama Division από έως το 2001 πριν ξεκινήσει την καριέρα του ως επαγγελματίας ηθοποιός και έκανε το ντεμπούτο του στο Broadway το 2002 όταν εμφανίστηκε στο «The Goat or Who Is Sylvia» του Edward Albee, ενώ αργότερα πρωταγωνίστησε στην αναβίωση του Tartuffe πάλι στο Broadway το 2003.

Αργότερα θα πρωταγωνιστήσει στο «The Miracle Worker», δίπλα στη βραβευμένη με Όσκαρ Hilary Swank και στις ταινίες Happy End, Hitch, Backseat και The Killing Floor.

Ο Carlson ήταν επίσης γνωστός για τον ρόλο του ως Βρετανός ποπ σταρ της δεκαετίας του '80, ονόματι Marilyn στην σειρά «Taboo», από το 2003-2004.

Η είδηση του θανάτου του ηθοποιού οδήγησε επίσης σε μια σειρά από αφιερώματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός από τον συγγραφέα Μαρκ Χάρις.

This is truly sad. Jeffrey Carlson blazed through NYC theater in the '00s, and anyone fortunate enough to see him back then or in the regional work that followed knew they were witnessing not just a wonderful actor, but an honest and original one. RIP. https://t.co/u0U0AeRCgN