Κυβερνοεπίθεση δέχτηκαν Deutsche Bank AG, Commerzbank AG και ING Groep NV

Η Deutsche Bank AG, η Commerzbank AG και η ING Groep NV είναι μεταξύ των δεκάδων εταιρειών παγκοσμίως των οποίων τα δεδομένα πελατών παραβιάστηκαν όταν μια ομάδα χάκερ εκμεταλλεύτηκε ένα ελάττωμα ασφαλείας σε ένα εργαλείο μεταφοράς αρχείων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Οι εισβολείς απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα χιλιάδων πελατών των οποίων τα αιτήματα για αλλαγή λογαριασμών είχαν μεταφερθεί σε εξωτερικό πάροχο δεδομένων, τον οποίο οι τράπεζες σε email στο Bloomberg αναγνώρισαν ως Majorel. Τα δεδομένα που είδαν οι χάκερ περιελάμβαναν τα ονόματα των πελατών και τους αριθμούς των λογαριασμών τους, ανέφερε η ING στη δήλωσή της. Το ελάττωμα λογισμικού έκτοτε διορθώθηκε, είπαν οι τράπεζες.

#Barmer, an insurer, confirmed to Spiegel that it was impacted by #MOVEit via a vendor called #Majorel on 31st May. Sources informed Handelsblatt that both #DeutscheBank & #Postbank use Majorel. h/t @Gi7w0rm 1/4 https://t.co/lQz2fLUnNs