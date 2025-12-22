«Ασπίδα» στη Δανία υψώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τις πρόσφατες διπλωματικές εξελίξεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας, της κυριαρχίας της και του απαραβίαστου των συνόρων της είναι «ουσιώδης» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σχετικά τη Δευτέρα Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι στις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής της ΕΕ, Ανουάρ Ελ Ανούνι, απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις αποφάσεις των ΗΠΑ, αλλά τόνισε τη μακροχρόνια θέση της ΕΕ επί του θέματος.

Το σχόλιο έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, του διορισμού ειδικού απεσταλμένου στην αυτόνομη περιοχή.

«Δεν είναι δική μου δουλειά εδώ να σχολιάσω τις αποφάσεις των ΗΠΑ, αλλά αυτό που μπορώ να πω για τη θέση της ΕΕ είναι η εξής, η οποία αποτελεί μακροχρόνια θέση μας επί του θέματος, ότι η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας του Βασιλείου της Δανίας, της κυριαρχίας του και του απαραβίαστου των συνόρων του είναι απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Ελ Ανούνι.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Δανία ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Κένεθ Α. Χάουερι, πρέσβη των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη, για εξηγήσεις, αφού ο Τραμπ διόρισε τον Τζεφ Λάντρι, κυβερνήτη της αμερικανικής πολιτείας της Λουιζιάνας, ως ειδικό απεσταλμένο της Ουάσινγκτον στη Γροιλανδία, ανέφερε το DR News.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, χαρακτήρισε την κίνηση των ΗΠΑ ως «εντελώς απαράδεκτη», λέγοντας ότι η απόφαση να κληθεί ο Αμερικανός πρέσβης ελήφθη σε συνεννόηση με τις αρχές της Γροιλανδίας.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Δανία ζητά πλήρη εξήγηση για το γιατί η Ουάσινγκτον διόρισε ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία, παρά το γεγονός ότι ήδη έχει πρέσβη στη χώρα.

Ο Τραμπ ανανέωσε το ενδιαφέρον του για τη Γροιλανδία μετά την επανεκλογή του ως πρόεδρος των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των τεράστιων ορυκτών πόρων. Προηγουμένως χαρακτήρισε την κατοχή της Γροιλανδίας ως «απόλυτη αναγκαιότητα» για την οικονομική ασφάλεια των ΗΠΑ, συγκρίνοντας την απόκτηση με μια «μεγάλη συμφωνία ακινήτων».

Ωστόσο, ούτε η Δανία ούτε η Γροιλανδία είναι πρόθυμες να δώσουν το πράσινο φως για την κατοχή του νησιού από τις ΗΠΑ, όπως έχει επανειλημμένα εκφραστεί σε απάντηση στις προτάσεις του Τραμπ.

