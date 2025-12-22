Γερμανία: Πάνω από 1.000 ύποπτες πτήσεις drones

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Γερμανίας Χόλγερ Μουνχ, το 2025 καταγράφηκαν πάνω από γερμανικές υποδομές όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια ή αεροδρόμια πάνω από 1.000 πτήσεις «ύποπτων» μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Ταυτόχρονα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μουνχ στην εφημερίδα Βild, ο εντοπισμός των ατόμων που βρίσκονται από αυτές τις πτήσεις drones καθίσταται δυσκολότερος από ποτέ.



Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από εσωτερική έκθεση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία αξιολογείται η απειλή που μπορεί να προκύψει από drones, τα οποία θεωρούνται δυνητικό «εργαλείο επίθεσης».

Ρώσοι πίσω από τα drones;

Σύμφωνα με τον Μουνχ, οι ύποπτες καταγραφές drones στον γερμανικό εναέριο χώρο, αξιολογούνται διαρκώς και από τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.



Αν και δεν είναι σαφής η προέλευσή τους, ο Μουνχ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πιθανή ρωσική εμπλοκή ανέφερε ότι «δεν γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας κάτι τέτοιο». Κι αυτό διότι όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα tagesschau.de, είναι δύσκολη η συλλογή στοιχείων, όπως και η σύλληψη ή η ανάκριση χειριστών drones.



Στο μεταξύ την περασμένη εβδομάδα εγκαινιάστηκε στο Βερολίνο Κέντρο Άμυνας Κατά Drones (GDAZ), με τη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης και των κρατιδίων ενώ πλέον και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία έχει συγκροτήσει σχετική ειδική μονάδα αντιμετώπισης drones.

Πηγή: Deutsche Welle

