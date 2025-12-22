Η ελβετική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για έναν «άνδρα με βορειοαφρικανική εμφάνιση» που την περασμένη Πέμπτη ξυλοκόπησε μια 69χρονη γυναίκα σε ένα πάρκο στη Βασιλεία.

Στη συνέχεια, έσυρε βίαια την 5χρονη εγγονή της σε μια κοντινή δημόσια τουαλέτα και τη βίασε. Το έγκλημα έχει σοκάρει την ελβετική κοινή γνώμη.

Είναι 20-30 ετών και έχει ύψος 170-180 εκατοστά. Η ελβετική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα το πορτρέτο του.

Οι αρχικές λεπτομερείς των συνεντεύξεων, που διεξήχθησαν από ειδικούς της εισαγγελίας ανηλίκων και της εγκληματολογικής αστυνομίας, με το θύμα, οδήγησαν στην περιγραφή του δράστη, η οποία διαφέρει από ορισμένες απόψεις από τις αρχικές καταθέσεις των μαρτύρων.

Πηγή: skai.gr

