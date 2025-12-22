H απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία ανανακλά το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για το νησί της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Ο διορισμός επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία. Εντούτοις επιμένουμε ότι όλοι -των ΗΠΑ περιλαμβανομένων- πρέπει να δείχνουν σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», υπογραμμίζει ο Ράσμουσεν σε δήλωσή του που δημοσιοποίησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χθες, Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διορίζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία, για να «προωθήσει σθεναρά τα Συμφέροντα της Χώρας μας για την Ασφάλεια, και την Επιβίωση των Συμμάχων μας και βεβαίως του Κόσμου».

Ο Τζεφ Λάντρι, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη της Λουιζιάνας τον Ιανουάριο 2024, ευχαρίστησε τον Τραμπ μέσω του X λέγοντας: «Είναι τιμή μου να υπηρετήσω ... σ' αυτή την εθελοντική θέση για να κάνω τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ. Αυτό δεν επηρεάζει επ' ουδενί τη θέση μου ως Κυβερνήτη της Λουιζιάνας!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.