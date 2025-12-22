Το πρακτορείο Associated Press, επικαλούμενο υπηρεσίες πληροφοριών από δύο χώρες του ΝΑΤΟ, αναφέρει ότι η Ρωσία αναπτύσσει αντιδορυφορικό όπλο για να χτυπήσει τους δορυφόρους Starlink του Ίλον Μασκ που θα λειτουργούν με βάση την αρχή των θραυσμάτων — γεμίζοντας τις τροχιές των δορυφόρων με εκατοντάδες χιλιάδες μικρές μεταλλικές σφαίρες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η Μόσχα θεωρεί το Starlink ως μια ιδιαίτερα σοβαρή απειλή. Χιλιάδες δορυφόροι χαμηλής τροχιάς παρέχουν επικοινωνίες για τον στρατό της Ουκρανίας, καθώς και για κυβερνητικούς θεσμούς και τους πολίτες.

Το όπλο βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη, και οι σφαίρες που μοιάζουν με θραύσματα ενδέχεται να αναπτυχθούν από σχηματισμούς μικρών δορυφόρων που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε τροχιά.

Αναλυτές που δεν έχουν δει τα ευρήματα λένε ότι αμφιβάλλουν αν ένα τέτοιο όπλο θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς να προκαλέσει ανεξέλεγκτο χάος στο διάστημα για εταιρείες και χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της συμμάχου της Κίνας, που βασίζονται σε χιλιάδες δορυφόρους σε τροχιά για επικοινωνίες, άμυνα και άλλες ζωτικές ανάγκες.

Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε ενδεχομένως να απενεργοποιήσει μεγάλο αριθμό δορυφόρων ταυτόχρονα, αλλά θέτει επίσης σε κίνδυνο τους δορυφόρους άλλων χωρών και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Τέτοιες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για τα δικά της διαστημικά συστήματα, θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη Μόσχα από την ανάπτυξη ή τη χρήση ενός τέτοιου όπλου, ανέφεραν οι αναλυτές.

Ωστόσο, ο διοικητής της Διαστημικής Διεύθυνσης του καναδικού στρατού, Ταξίαρχος Κρίστοφερ Χόρνερ, δήλωσε στο AP ότι ένα τέτοιο ρωσικό πρότζεκτ δεν μπορεί να αποκλειστεί υπό το φως προηγούμενων ισχυρισμών των ΗΠΑ ότι η Ρωσία επιδιώκει ένα πυρηνικό, διαστημικό όπλο.

Η Μόσχα έχει προηγουμένως ζητήσει από τα Ηνωμένα Έθνη να καταβάλουν προσπάθειες για να σταματήσει η ανάπτυξη όπλων στην τροχιά της Γης, και ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένει ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να αναπτύξει πυρηνικά διαστημικά όπλα.

Το σύστημα βρίσκεται σε ενεργό ανάπτυξη και οι πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μιας αναμενόμενης επιχειρησιακής λειτουργίας είναι πολύ ευαίσθητες για να κοινοποιηθούν, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που γνωρίζει τα ευρήματα και άλλες σχετικές πληροφορίες και μίλησε στο ΑΡ. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Πάντως, τα ευρήματα που είδε το AP δεν ανέφεραν πότε η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα ούτε έδωσαν λεπτομέρειες εάν έχει δοκιμαστεί ή σε ποιο στάδιο πιστεύεται ότι βρίσκεται η έρευνα. Τέτοια ρωσική έρευνα θα μπορούσε να είναι απλώς πειραματική, τονίζει εμπειρογνώμονας.

