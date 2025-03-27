«Κάναμε τα πάντα για να αποφύγουμε τον εμπορικό πόλεμο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Η Ευρώπη έχει απλώσει το χέρι σε κίνηση συνάντησης αλλά γνωρίζει πώς να αντιδρά σε τέτοιου είδους δασμολογική επίθεση. Θα έχουμε αντίστοιχα εμπορικά αντίποινα αν υπάρξουν τέτοιου είδους νέες ανακοινώσεις».

Αυτό δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στεφάν Σεζουρνέ απαντώντας σήμερα σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της επίσκεψης του στις εγκαταστάσεις της METLEN στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ εξέφρασε την λύπη του για την απόφαση των ΗΠΑ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων, προσθέτοντας ότι η διαπραγμάτευση που προηγήθηκε δεν ήταν αληθινή διαπραγμάτευση.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Όλοφ Γκιλ δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει την απάντησή της στους επιπρόσθετους δασμούς 25% που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

«Έχουμε αυτήν την ανακοίνωση για αυτοκίνητα. Την επόμενη εβδομάδα, κατανοούμε ότι θα τεθεί σε ισχύ μια νέα σειρά μέτρων από τις ΗΠΑ, όπως αυτοί αποκαλούν τους αμοιβαίους δασμούς τους. Λυπούμαστε για όλα αυτά, αλλά προετοιμαζόμαστε για όλα αυτά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Όλοφ Γκιλ.

«Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έρθει η πιθανή απάντηση μας σε αυτές τις ενέργειες που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η (απάντηση) θα είναι έγκαιρη, στιβαρή, προσεκτικά σταθμισμένη και ότι θα επιτύχει το επιδιωκόμενο απουέλεσμα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.