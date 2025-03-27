Σοκ στην Ιταλία: Πέθανε 14χρονος ποδοσφαιριστής

Στο πένθος εξαιτίας μιας τραγικής είδησης βυθίστηκε το ιταλικό ποδόσφαιρο.
Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, ένας 14χρονος παίκτης έφυγε από τη ζωή στη Νάπολη.
Ο νεαρός Ντιέγκο Ντε Βίβο ετοιμαζόταν να ξεκινήσει προπόνηση με την ομάδα της Καντέρα, όταν ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Παρά τις προσπάθειες λοιπόν των διασωστών που έφτασαν στο σημείο, ο έφηβος άφησε την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η Εισαγγελία της Νάπολης θα διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 14χρονου.
- Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης: Σοβαρές οι καταγγελίες κατά του Ιμάμογλου - Εύλογη η σύλληψή του
- Ρωσία: Συνελήφθη ο δισεκατομμυριούχος Μόσκοβιτς, ο 55ος πλουσιότερος επιχειρηματίας της χώρας - Τι είναι γνωστό
- Τουλάχιστον 6 νεκροί από τη βύθιση τουριστικού υποβρυχίου στις αιγυπτιακές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας - Ρώσοι όλοι οι επιβάτες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.