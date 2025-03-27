Λογαριασμός
Σοκ στην Ιταλία: Πέθανε 14χρονος ποδοσφαιριστής

Την τελευταία του πνοή λίγο πριν ξεκινήσει προπόνηση στη Νάπολη άφησε ο έφηβος, Ντιέγκο Ντε Βίβο.

Στο πένθος εξαιτίας μιας τραγικής είδησης βυθίστηκε το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, ένας 14χρονος παίκτης έφυγε από τη ζωή στη Νάπολη.

Ο νεαρός Ντιέγκο Ντε Βίβο ετοιμαζόταν να ξεκινήσει προπόνηση με την ομάδα της Καντέρα, όταν ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Παρά τις προσπάθειες λοιπόν των διασωστών που έφτασαν στο σημείο, ο έφηβος άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η Εισαγγελία της Νάπολης θα διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 14χρονου.

Πηγή: sport-fm.gr

