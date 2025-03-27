Σοκ στην Ιταλία: Πέθανε 14χρονος ποδοσφαιριστής

Στο πένθος εξαιτίας μιας τραγικής είδησης βυθίστηκε το ιταλικό ποδόσφαιρο.



Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, ένας 14χρονος παίκτης έφυγε από τη ζωή στη Νάπολη.

Ο νεαρός Ντιέγκο Ντε Βίβο ετοιμαζόταν να ξεκινήσει προπόνηση με την ομάδα της Καντέρα, όταν ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε.



Παρά τις προσπάθειες λοιπόν των διασωστών που έφτασαν στο σημείο, ο έφηβος άφησε την τελευταία του πνοή.



Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η Εισαγγελία της Νάπολης θα διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 14χρονου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.