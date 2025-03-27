Οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές αυτοκινήτων θα πλήξουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο και θα ανεβάσουν τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Μεταξύ των πολλών χαμένων, ένας κερδισμένος ξεχωρίζει: Η Tesla του Ίλον Μασκ.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, η κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων διαθέτει μεγάλα εργοστάσια στην Καλιφόρνια και το Τέξας που παράγουν όλα τα αυτοκίνητα που πωλεί στις ΗΠΑ, απομονώνοντάς την σε μεγαλύτερο βαθμό από τους νέους δασμούς του Τραμπ στις εισαγωγές αυτοκινήτων και βασικών εξαρτημάτων. Οι μεγάλοι ανταγωνιστές, από τη νοτιοκορεατική Hyundai Motor έως τη γερμανική Volkswagen και την αμερικανική General Motors, εν τω μεταξύ, θα αντιμετωπίσουν σύντομα σημαντικά υψηλότερο κόστος.

«Υπάρχουν πολύ λίγοι νικητές», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ο Sam Fiorani, αντιπρόεδρος των παγκόσμιων προβλέψεων για τα οχήματα της AutoForecast Solutions. «Οι καταναλωτές θα είναι χαμένοι, επειδή θα έχουν μειωμένες επιλογές και υψηλότερες τιμές».

Η Tesla είναι η «λιγότερο εκτεθειμένη» στους νέους δασμούς λόγω των εγχώριων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της, ανέφερε ο αναλυτής της CFRA Research, Garrett Nelson, σε ανάλυση αυτή την εβδομάδα. Η ίδια η Tesla καυχιόταν αυτή την εβδομάδα για τα αμερικανικά της διαπιστευτήρια, αναφέροντας σε μια ανάρτηση στο X ότι τα μοντέλα της «είναι τα πιο αμερικανικής κατασκευής αυτοκίνητα».

Η Ford Motor θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει λιγότερο σοβαρές επιπτώσεις από ό,τι ορισμένοι ανταγωνιστές της, καθώς περίπου το 80% των αυτοκινήτων που πουλάει στις ΗΠΑ κατασκευάζεται στην εγχώρια αγορά.

Από την επόμενη εβδομάδα, οι νέοι δασμοί 25% θα ισχύουν για όλα τα εισαγόμενα επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά, καθώς και για βασικά εξαρτήματα όπως κινητήρες και ηλεκτρικά εξαρτήματα, επιπλέον των δασμών που ήδη ισχύουν.

Οι δασμοί στα εξαρτήματα από τον Καναδά και το Μεξικό που συμμορφώνονται με την εμπορική συμφωνία δεν θα τεθούν σε ισχύ έως ότου οι ΗΠΑ δημιουργήσουν μια διαδικασία για την είσπραξη αυτών των δασμών. Οι γείτονες των ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το παράθυρο για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την πλήρη εφαρμογή, έστω και αν αυτό είναι δύσκολο.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ωστόσο μια ευρεία επίθεση κατά της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της ηπείρου, την οποία ο Τραμπ επαναδιαπραγματεύτηκε κατά την πρώτη του θητεία και η οποία έχει οδηγήσει σε μια στενά ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού που εκτείνεται στη Βόρεια Αμερική. Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ χαρακτήρισε τους δασμούς «άμεση επίθεση».

Τα ξένα brands που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα εισαγόμενα οχήματα θα αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη πίεση. Η Hyundai της Νότιας Κορέας κινδυνεύει να είναι μεταξύ των εταιρειών που θα πληγούν περισσότερο. Παρόλο που η αυτοκινητοβιομηχανία και η θυγατρική της Kia διαθέτουν εργοστάσια στην Αλαμπάμα και την Τζόρτζια - και ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα σχέδιο επέκτασης στις ΗΠΑ ύψους 21 δισ. δολαρίων - εισήγαγαν πέρυσι περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας περισσότερες από τις μισές πωλήσεις της στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Global Data.

Η Hyundai «παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ μέσω της τοπικής παραγωγής και της καινοτομίας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι απασχολεί 570.000 άτομα στις ΗΠΑ.

Η Hyundai και η Kia ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώνουν έως και 10 τρισ. γουόν (7 δισ. δολάρια) κάθε χρόνο για δασμούς στις ΗΠΑ, εάν υλοποιηθούν οι δασμοί 25%, σύμφωνα με τον Hyuk Jin Yoon, αναλυτή της SK Securities με έδρα τη Σεούλ. Αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του συνολικού λειτουργικού κέρδους που κατέγραψαν οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες το 2024.

Και παρά το γεγονός ότι διαθέτει τέσσερα εργοστάσια συναρμολόγησης στο Κεντάκι, την Ιντιάνα, το Μισισίπι και το Τέξας, καθώς και εργοστάσια παραγωγής κινητήρων στη Δυτική Βιρτζίνια και την Αλαμπάμα, η Toyota Motor, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, εισάγει περίπου τα μισά από αυτά που πουλάει στις ΗΠΑ. Εκπρόσωπος της Toyota δήλωσε ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στο Μεξικό είναι 100% συμβατές με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου USMCA.

Οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν τα εκτιμώμενα λειτουργικά κέρδη της Toyota για το έτος χρήσης 2026 κατά 6%, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs Japan, συμπεριλαμβανομένου του Kota Yuzawa. Η Nissan Motor είναι πιθανό να πληγεί περισσότερο μεταξύ των μεγάλων ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών, με τα εκτιμώμενα λειτουργικά κέρδη της να είναι πιθανό να μειωθούν κατά 56%.

Η Subaru εξετάζει πώς θα ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο των δασμών, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίσει τα συγκεκριμένα μέτρα που εξετάζει. Η Subaru θα μπορούσε να δει τα λειτουργικά της κέρδη το 2026 να μειώνονται κατά 23%, σύμφωνα με τη Goldman Sachs.

Ούτε οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ γλίτωσαν. Η GM εισάγει ορισμένα φορτηγά Chevrolet Silverado από εργοστάσια στο Μεξικό και τον Καναδά. Η αυτοκινητοβιομηχανία κατασκευάζει επίσης ηλεκτρικές εκδόσεις στο Μεξικό.

Η Stellantis κατασκευάζει τα SUV Jeep Compass και Wagoneer SUV στο Μεξικό. Η εταιρεία εισάγει τα μίνι βαν Chrysler Pacifica από τον Καναδά και τα μικρομεσαία Dodge Hornet και Fiat 500 από την Ιταλία.

Και παρόλο που η Ford είναι πιο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, αντιμετωπίζει τον δικό της αντίκτυπο. Η αυτοκινητοβιομηχανία κατασκευάζει στο Μεξικό το μικρό pickup Maverick, καθώς και το SUV Bronco Sport και το ηλεκτρικό όχημα Mustang Mach-E.

Ο Μασκ από τη μεριά του υποστηρίζει ότι η Tesla δεν θα μείνει εντελώς αλώβητη. Σε μια ανάρτηση στο X την Τετάρτη, περιέγραψε τους δασμούς ως «σημαντικές» επιπτώσεις στην εταιρεία. Σε μια μεταγενέστερη ανάρτηση X σε άλλον χρήστη, ο Μασκ πρόσθεσε ότι οι δασμοί θα έχουν «όχι ασήμαντη» επίδραση στις τιμές των εισαγόμενων ανταλλακτικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί η Tesla.

Μεταξύ 60% και 75% των εξαρτημάτων που χρησιμοποιεί η Tesla κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, ανάλογα με το μοντέλο, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 από την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ, ενώ η πλειονότητα των υπόλοιπων εξαρτημάτων προέρχεται από το Μεξικό. Αλλά με την αξία των εισαγόμενων εξαρτημάτων να μην είναι σαφής, ο οικονομικός αντίκτυπος για την Tesla είναι άγνωστος.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων παρά τον εξέχοντα ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla στην κυβέρνηση. «Ποτέ δεν μου ζήτησε χάρη σε επιχειρηματικό επίπεδο», δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, καθώς υπέγραφε το διάταγμα που έθετε σε ισχύ τους δασμούς στα αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.