Ρωσία: Συνελήφθη ο δισεκατομμυριούχος Μόσκοβιτς, ο 55ος πλουσιότερος επιχειρηματίας της χώρας - Τι είναι γνωστό

Οι Ρώσοι εισαγγελείς έδωσαν εντολή την Πέμπτη να τεθεί υπό κράτηση ο δισεκατομμυριούχος Βαντίμ Μόσκοβιτς, ιδρυτής της κορυφαίας γεωργικής εταιρείας της χώρας Rusagro, με την υποψία για απάτη μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τι είναι γνωστό για την υπόθεση και τον δισεκατομμυριούχο;

Τέθηκε υπό κράτηση

Ο 57χρονος Μόσκοβιτς, ο 55ος πλουσιότερος επιχειρηματίας της Ρωσίας, σύμφωνα με το Forbes, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Rusagro Μαξίμ Μπάσοφ συνελήφθησαν και η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε διάφορα γραφεία της Rusagro.

Η ρωσική εφημερίδα Izvestia ανέφερε ότι ο νυν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τιμούρ Λιπάτοφ ανακρίθηκε επίσης από την αστυνομία. Οι μετοχές της Rusagro υποχώρησαν κατά περίπου 18%μετά την είδηση.

Η ρωσική εφημερίδα Vedomosti και η RBC ανέφεραν ότι η υπόθεση κατά του Μόσκοβιτς σχετίζεται με μια σύγκρουση με τους ιδρυτές της Solnechny Produkti, ενός μεγάλου προμηθευτή φυτικών ελαίων και λιπών.

Τα ρωσικά δικαστικά έγγραφα έδειξαν ότι ο Μόσκοβιτς κατηγορήθηκε για απάτη μεγάλης κλίμακας, για την οποία υπάρχει μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών. Οι εισαγγελείς ζήτησαν στα δικαστικά έγγραφα να παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης.

Ο Μόσκοβιτς δήλωσε αθώος, ανέφερε το Interfax.

Σύμφωνα με το RBC και την Kommersant, οι ιδρυτές της Solnechny Produkti είχαν μια μακρά νομική διαμάχη, αλλά η κατάσταση άλλαξε ξαφνικά πριν από ένα μήνα. Δεν ήταν σαφές το γιατί.

Τι είναι η Rusagro

Η εταιρεία Rusagro είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης, κρέατος, λαδιού και λιπαρών προϊόντων στη Ρωσία και κατατάσσεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ιδιοκτητών γης της χώρας. Ελέγχει 6.850 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης - πάνω από τέσσερις φορές την έκταση του ευρύτερου Λονδίνου.

Η Rusagro έχει την έδρα της στην περιοχή Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία και δέχεται συχνές επιθέσεις.

Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει ότι έγιναν έρευνες σε αρκετά από τα γραφεία της, αλλά αναφέρει ότι η επιχείρηση δεν σχετίζεται με τις «τρέχουσες δραστηριότητές» της.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να εγείρει ερωτήματα στους πελάτες, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους μας, γι' αυτό σπεύδουμε να σας διαβεβαιώσουμε: η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με το νόμο και είναι έτοιμη να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια στους εξουσιοδοτημένους φορείς», αναφέρεται στη σχετικ΄γ ανακοίνωση.

Η επιχείρηση ανέφερε επίσης ότι όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας συνεχίζονται κανονικά και ότι όλες οι υποχρεώσεις τηρούνται. «Είμαστε σίγουροι για τη διαφάνεια του έργου μας και αναμένουμε ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό».

Η Rusagro άλλαξε την έδρα της από την Κύπρο στη Ρωσία φέτος, μετά από απόφαση ρωσικού δικαστηρίου σε υπόθεση που είχε ασκήσει το Υπουργείο Γεωργίας κατά της μητρικής εταιρείας της Rusagro με έδρα την Κύπρο.

Η Rusagro, η οποία δεν υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις, είναι η μόνη μεγάλη εισηγμένη γεωργική εταιρεία της Ρωσίας.

Ποιος είναι ο Μόσκοβιτς;

Γεννημένος το 1967 στη Μόσχα, ο Μόσκοβιτς ξεκίνησε να ασχολείται με την εισαγωγή ζάχαρης το 1995 μέσα στο χάος της μετασοβιετικής Ρωσίας. Αγόρασε τα πρώτα εργοστάσια ζάχαρης και γεωργική γη τα επόμενα χρόνια.

Ο Μόσκοβιτς ίδρυσε τη Rusagro το 2003. Ο δισεκατομμυριούχος ήταν επίσης μέλος της άνω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου μεταξύ 2006 και 2014, εκπροσωπώντας την περιοχή Μπέλγκοροντ.

Αφού του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τη Δύση, ο Μόσκοβιτς παραιτήθηκε από πρόεδρος της Rusagro το 2022, μειώνοντας το μερίδιό του κάτω από το 50%.

Ο Μόσκοβιτς κατείχε περιουσιακά στοιχεία στην ανάπτυξη ακινήτων στη Μόσχα. Είναι επίσης φιλάνθρωπος, το σημαντικότερο έργο του οποίου τα τελευταία χρόνια ήταν ένα σχολείο για χαρισματικά παιδιά, που βρίσκεται λίγο έξω από τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.