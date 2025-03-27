Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης: Σοβαρές οι καταγγελίες κατά του Ιμάμογλου - Εύλογη η σύλληψή του

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου βασίστηκε σε ποινικές αναφορές και δεν συνδέεται με την υποψηφιότητα του δημάρχου Κωνσταντινούπολης για την προεδρία της χώρας.

Η απόφαση για τη σύλληψη του Ιμάμογλου ήταν «εύλογη, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των καταγγελιών εναντίον του», τόνισε ο Γιλμάζ Τουνκ σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, επισημαίνοντας πως η «δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη».

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός ζήτησε από τους Ευρωπαίους να ενεργήσουν με «κοινή λογική», προσθέτοντας ότι η σύλληψη του Ιμάμογλου έγινε λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών.

«Δεν θέλουμε τη σύλληψη κανενός πολιτικού, αλλά αν υπάρχουν αποδείξεις για παραβίασεις, τότε αυτό μπορεί να συμβεί», σημείωσε ο Τουνκ.

«Αν εξετάσουμε τη σοβαρότητα των ισχυρισμών και καθώς υπάρχει κίνδυνος να απόκρυψη στοιχείων, η δικαιοσύνη έλαβε μια λογική απόφαση», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τη χρονική στιγμή της σύλληψης του Ιμάμογλου, η οποία συνέβη λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση πως θα είναι υποψήφιος πρόεδρος με το CHP στις επόμενες εκλογές, ο Τουντκ δήλωσε ότι η δικαιοσύνη εξετάζει μόνο τις ποινικές αναφορές, ενώ πρόσθεσε ότι το να «είσαι εκλεγμένος αξιωματούχος δεν σημαίνει ατιμωρησία».

Σύμφωνα με το Reuters, o υπουργός Εσωτερικών της χώρας ανέφερε πως 1.879 άτομα έχουν συλληφθεί από την περασμένη Τετάρτη που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις στη χώρα κατά της σύλληψης του Ιμάμογλου, προσθέτοντας ότι τα δικαστήρια φυλάκισαν 260 από αυτούς εν αναμονή της δίκης τους.

Ακόμη 489 αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα σοβαρά επεισόδια, σημείωσε ο Αλί Γερλικαγιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.