Τορπιλίζει για ακόμη μία φορά ο Βίκτορ Όρμπαν το κλίμα στις Βρυξέλλες, καθώς καθυστερεί και πάλι την ανανέωση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, ζητώντας την τελευταία στιγμή να ανοίξει η Ουκρανία ξανά τους αγωγούς της και να επιτρέψει στο ρωσικό αέριο να ρέει σε όλη την ήπειρο.

«Τώρα το θέμα της επέκτασης των κυρώσεων είναι στην ημερήσια διάταξη, έβαλα χειρόφρενο και ζήτησα από τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλάβουν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kossuth Radio. «Η Ουγγαρία δεν μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει το τίμημα των κυρώσεων σε τέτοια αναλογία».

Ο Όρμπαν προέβη στις συγκεκριμένες δηλώσεις λίγο πριν συναντηθούν αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες για να εγκρίνουν εκ νέου το τεράστιο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ που στοχεύει τη Ρωσία, περιορίζοντας σοβαρά το εμπόριο της χώρας και παγώνοντας σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ των κρατικών της περιουσιακών στοιχείων της. Και οι 27 χώρες της ΕΕ πρέπει να εγκρίνουν τις κυρώσεις κάθε έξι μήνες.

Αιτία, αυτή τη φορά, της οργής του Ούγγρου είναι ο πρόσφατος τερματισμός της συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τη διατήρηση της ροής φθηνού ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ο Όρμπαν και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο επιμένουν ότι οι χαμένες προμήθειες θα έχουν τρομερές συνέπειες για το ενεργειακό κόστος και την ασφάλειά τους. Όμως η Ουκρανία αρνείται κατηγορηματικά να ανανεώσει τη συμφωνία και η ΕΕ υποστηρίζει ότι οι δύο χώρες μπορούν εύκολα να βρουν άλλες πηγές καυσίμων.

Ωστόσο, πρόκειται για αλλαγή του μηνύματος του Όρμπαν, ο οποίος προηγουμένως υποστήριζε ότι η ΕΕ πρέπει να περιμένει να δει τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις κυρώσεις της Ρωσίας προτού προχωρήσουν στην ανανέωση. Ωστόσο, εγκατέλειψε αυτή τη γραμμή αφότου ο Τραμπ απείλησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με περισσότερες κυρώσεις. Τώρα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός στρέφει τα βέλη του στην Ουκρανία.

Ωστόσο, τρεις διπλωμάτες με γνώση των συνομιλιών δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο λαϊκιστής πρωθυπουργός θα επιτρέψει τελικά την έγκριση, ενδεχομένως τη Δευτέρα, όταν οι υπουργοί Εξωτερικών συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι έχουν περιθώριο μέχρι την επόμενη Παρασκευή για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Θα συμφωνήσει η Ουγγαρία τη Δευτέρα;

Ένας απεσταλμένος της ΕΕ προέβλεψε ότι η επανέγκριση των κυρώσεων θα επιτευχθεί τη Δευτέρα, παρόλο που η Ουγγαρία εξέφραζε «επιφυλάξεις» κατά τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις.

«Τους αρέσει το δράμα», είπε αστειευόμενος ο απεσταλμένος.

Από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Δευτέρας φαίνεται ότι η Ουγγαρία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τι θα κάνει. Οι διπλωμάτες το εκλαμβάνουν ως θετικό σημάδι - μια ένδειξη ότι ο Όρμπαν δεν έχει πει στους αξιωματούχους του να ασκήσουν βέτο στην ανανέωση των μέτρων κατά της Ρωσίας.

«Θα δούμε», είπε ένας δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ. «Η Ουγγαρία ενεργεί με αρκετά συναλλακτικό τρόπο. Θα ζητήσουν κάποιο αντάλλαγμα που θα σχετίζεται με την ενέργεια; ... Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι».

Επιπλέον, ο διπλωμάτης πρόσθεσε: «Δεν έχουμε ακούσει τίποτα εδώ στις Βρυξέλλες από την ομάδα του Όρμπαν μετά την ορκωμοσία του Τραμπ».

Οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τη σχέση Όρμπαν-Τραμπ καθώς θέλουν να δουν πώς ο Ούγγρος ηγέτης θα προσπαθήσει να την αξιοποιήσει. Από την Τετάρτη, τα γεράκια που στηρίζουν τις κυρώσεις έχουν προσαρμόσει την επιθετική τους προσέγγιση στις δηλώσεις Τραμπ, καλώντας την Ουγγαρία να υποχωρήσει.

«Ελπίζω ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει διαβάσει το μήνυμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ΕΕ δεν θα μπορούσε απλώς να εγκρίνει το πακέτο κυρώσεων αλλά και να υιοθετήσει περαιτέρω μέτρα.

