Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να συμφωνήσει να καταλήξει σε συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ουκρανίας τη Δευτέρα, με την Ουγγαρία να είναι έτοιμη να άρει την αντίθεσή της στην κίνηση αυτή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος.

Η Βουδαπέστη καθυστερεί την απόφαση από τον Δεκέμβριο, καθώς ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωνε στους ηγέτες της ΕΕ ότι ήθελε να περιμένει την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ προτού αποφασίσει αν θα συμφωνήσει να παρατείνει τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις της ΕΕ πρέπει να παρατείνονται κάθε έξι μήνες και παρόλο που συνήθως πρόκειται για μια απόφαση ρουτίνας, χρειάζεται η υποστήριξη όλων των κρατών μελών.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν τον τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός συνέδεσε αργότερα τη συζήτηση για τις κυρώσεις με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας του και κάλεσε την ΕΕ να πιέσει την Ουκρανία να αποκαταστήσει τη διέλευση του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει εγκρίνει 15 πακέτα κυρώσεων που εγκρίθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2022.

Αφού δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία για την παράταση σε αρκετές συναντήσεις μεταξύ των πρεσβευτών του μπλοκ αυτό το μήνα, το θέμα επρόκειτο να κλιμακωθεί σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών που συναντούνται στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα. Η Ουγγαρία αναμένεται να υπογράψει την παράταση τη Δευτέρα, δήλωσαν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σε αντάλλαγμα για την υποχώρηση, η Κομισιόν θα παράσχει διάφορες διαβεβαιώσεις σε μια δήλωση σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια του μπλοκ, δήλωσε μία από τις πηγές. Η δήλωση θα επαναβεβαιώσει τις δεσμεύσεις να βοηθήσει την Ουκρανία να επισκευάσει και να σταθεροποιήσει τις υποδομές της, καθώς και να αντιμετωπίσει την προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Το ρωσικό φυσικό αέριο σταμάτησε να ρέει στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας αυτόν τον μήνα, αφού η σύμβαση διαμετακόμισης έληξε στις 31 Δεκεμβρίου και το Κίεβο έκλεισε μια διαδρομή που λειτουργούσε επί πέντε δεκαετίες. Η διαδρομή αυτή κάλυπτε πρόσφατα μόλις το 5% των αναγκών της Ευρώπης και αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι δεν θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια του μπλοκ. Παρόλα αυτά, χώρες όπως η Σλοβακία και η Ουγγαρία εξακολουθούσαν να παραλαμβάνουν σημαντικές ποσότητες από τη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να επιτρέψει τη ροή φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν μέσω της χώρας.

Η ΕΕ εργάζεται ήδη παράλληλα για το επόμενο πακέτο κυρώσεων, αλλά οι αξιωματούχοι προετοιμάζονται ήδη για την αντίσταση της Βουδαπέστης. Το μπλοκ ελπίζει να περάσει τις κυρώσεις τον επόμενο μήνα.

