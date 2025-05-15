Τραμπ σε Συρία και Σ. Αραβία: Βρείτε τα με το Ισραήλ

Η περιοδεία Τραμπ ενίσχυσε το στρατιωτικό αποτύπωμα Σ. Αραβίας και ΗΑΕ, διεύρυνε την επιχειρηματική παρεμβατικότητα του Κατάρ και νομιμοποίησε τον Σύρο Πρόεδρο Αλ-Σάραα.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Με έντονο επιχειρηματικό χαρακτήρα ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη περιοδεία του Αμερικανού Προέδρου σε χώρες του Κόλπου με τελευταία στάση το Αμπού Ντάμπι. Έχοντας υπογράψει προχθές (13/5) αντίστοιχη συμφωνία στο Ριάντ, το στρατιωτικό αποτύπωμα τόσο της Σαουδικής Αραβίας, όσο και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αυξάνεται σημαντικά με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, ενώ παράλληλα, με τη στρατηγική συμφωνία επιχειρηματικού ενδιαφέροντος που υπέγραψε με το Κατάρ και ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, ενισχύεται ακόμα περισσότερο η επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και η διπλωματική παρεμβατικότητα της κυβέρνησης της Ντόχα σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και διεθνώς.

Ο πολιτικός απόηχος των πρόσφατων συναντήσεων του Ντόναλντ Τραμπ είναι εξίσου σημαντικός ως προς την Συρία, μιας και λήγει μια μακρά περίοδος ψυχρότητας που ίσχυε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και της Συρία επί 25 ολόκληρα χρόνια. Αναμφίβολα, η πιο χαρακτηριστική στιγμή της περιοδείας Τραμπ ήταν η χθεσινή κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ Αλ-Σάραα, παρουσία του ισχυρού άνδρα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, και με ταυτόχρονη τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η άρση των οικονομικών κυρώσεων της Ουάσιγκτον, ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις – μια απόφαση που προκάλεσε παρατεταμένα χειροκροτήματα από τους συμμετέχοντες στο προχθεσινό συνέδριο Αμερικανών και Σαουδαράβων επενδυτών στο Ριάντ, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αυτήν του την απόφαση.

Περισσότερο κερδισμένος ο πρόεδρος Αλ-Σάραα

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε η σύσταση του Αμερικανού Προέδρου προς τον Αλ-Σάραα να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ και να συμπεριληφθεί η Συρία στις χώρες που υπέγραψαν τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Την ίδια σύσταση ο Τραμπ επανέλαβε δημόσια αυτήν τη φορά και στην πολιτική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία απέφυγε τεχνηέντως να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις, επαναλαμβάνοντας σε ήπιο τόνο την προϋπόθεση ύπαρξης ενός γενικότερου πλαισίου, που θα προωθεί την δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και τον καθορισμό του καθεστώτος διακυβέρνησης της Γάζας «της επόμενης μέρας».

Αποτιμώντας την περιοδεία, όλοι ανεξαιρέτως οι Άραβες πολιτικοί ηγέτες αποχαιρετούν τον Πρόεδρο Τραμπ με πλατιά χαμόγελα ικανοποίησης, με τον Σύρο Πρόεδρο Αλ-Σάραα να αναδεικνύεται ο περισσότερο κερδισμένος. Επιστρέφοντας χθες βράδυ στην Δαμασκό έσπευσε να εκφωνήσει τηλεοπτικό διάγγελμα προς τους πολίτες του, προαναγγέλλοντας ‘καλύτερες μέρες’, αποφεύγοντας όμως και αυτός να αναφέρει σημαντικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την αμερικανική προτροπή εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση Νετανιάχου συνεχίζει να παρακολουθεί προβληματισμένη τις πολιτικές προεκτάσεις των επιχειρηματικών κινήσεων της Ουάσιγκτον με αποδέκτη τις φιλοδυτικές αραβικές ηγεσίες.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.