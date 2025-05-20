Μετρά εκατομμύρια ακολούθους, θαυμαστές του εκπαιδευτικού και μουσικού περιεχομένου που αναρτά για τα μωρά και τα νήπια. Ωστόσο η Ms Rachel (Κα Ρέιτσελ), Αμερικανίδα YouTuber και πολύ γνωστή ίνφλουενσερ στις αγγλοσαξονικές χώρες, προκάλεσε έντονα συναισθήματα όταν απομακρύνθηκε από το συνηθισμένο αντικείμενό της, απευθύνοντας εκκλήσεις για τα παιδιά στη Γάζα.

Συνήθως, η 42χρονη μητέρα δύο παιδιών με το καθησυχαστικό χαμόγελο και τη ροζ κορδέλα στα μαλλιά, δίνει συμβουλές για τα πολύ μικρά παιδιά ή προσφέρει υποστήριξη στους γονείς.

Ωστόσο, πέρυσι έκανε απότομη στροφή και άρχισε να καταγγέλλει την κατάσταση των παιδιών στη Γάζα.

Πάνω από 10.000 παιδιά Παλαιστινίων έχουν χάσει τη ζωή τους στον θύλακα από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Όμως οι αναρτήσεις της έσπειραν τη διχόνοια μεταξύ των ακολούθων της και πυροδότησαν αιτήματα για τη διεξαγωγή ομοσπονδιακής έρευνας.

Οι εκκλήσεις της για τα παιδιά της Γάζας, της έφεραν ακόμη μεγαλύτερη θέαση, γεγονός που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση εναντίον της.

«Πιστεύω ότι θα ήταν πιο αμφιλεγόμενο να μην λέω τίποτα», δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της η Ρέιτσελ Ακούρσο, όπως είναι το πραγματικό της όνομα.

«Είναι λυπηρό που κάποιοι προσπαθούν να ασκήσουν πολεμική ενώ μιλάς για παιδιά που πρέπει να αντιμετωπίσουν ασύλληπτα βάσανα. Η σιωπή δεν είναι επιλογή για μένα».

Οι έντονες αντιδράσεις κατά του ακτιβισμού της Ms Rachel αντανακλούν την ακραία πόλωση στις ΗΠΑ όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, η οποία έχει σαρώσει τις πανεπιστημιουπόλεις και την κοινωνία στο σύνολό της.

Τον Μάιο πέρυσι, η Ρέιτσελ Ακούρσο ξεκίνησε εκστρατεία για τη συλλογή δωρεών και συγκέντρωσε 50.000 δολάρια για την οργάνωση Save The Children. Ωστόσο η ίδια αναφέρθηκε επίσης, όχι χωρίς φόρτιση, στην «παρενόχληση» που υπέστη στο διαδίκτυο, ιδίως με ισχυρισμούς για αντισημιτισμό.

«Κανένα δεν εξαιρείται», έγραψε, απαντώντας στις επικρίσεις, «τα παιδιά Παλαιστινίων, τα παιδιά Ισραηλινών, τα παιδιά Αμερικανών, τα παιδιά μουσουλμάνων, εβραίων, χριστιανών (…) όλα τα παιδιά, σε όλες τις χώρες».

Τον περασμένο μήνα, φιλοϊσραηλινή ομάδα άσκησης πίεσης που χρηματοδοτείται από ιδιωτικά κεφάλαια ζήτησε από την υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι να διεξαχθεί έρευνα για να βρεθεί αν η Ακούρσο «χρηματοδοτείται από ξένη οντότητα για να κάνει αντιισραηλινή προπαγάνδα ώστε να εξαπατήσει την κοινή γνώμη».

Σύμφωνα με την οργάνωση StopAntisemitism, η Ms Rachel διαδίδει «προπαγάνδα υπέρ της Χαμάς», αν και η ίδια οργάνωση δηλώνει επίσης ότι η ίνφλουενσερ υποστήριξε τα παιδιά από το Ισραήλ, περιλαμβανομένων των Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, που ήταν οι πιο μικροί όμηροι που απήγαγε η Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και που πέθαναν ενώ κρατούνταν από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Οι κατηγορίες για αντιισραηλινή προκατάληψη που διατυπώθηκαν εναντίον της είναι «γελοίες» και «εντελώς εσφαλμένες», είπε η ίδια στους New York Times.

«Η οδυνηρή πραγματικότητα είναι ότι παιδιά Παλαιστινίων στη Γάζα σκοτώθηκαν κατά χιλιάδες και συνεχίζουν να σκοτώνονται, να ακρωτηριάζονται και να λιμοκτονούν ακόμη και αυτήν την ώρα. Η ιδέα ότι το να ανησυχούμε για μια ομάδα παιδιών μας εμποδίζει να ανησυχούμε για μια άλλη ομάδα παιδιών είναι εσφαλμένη», τόνισε.

Η Ms Rachel απενεργοποίησε τα σχόλια κάτω από ορισμένες από τις δημοσιεύσεις της. Ωστόσο σχόλια κάτω από άλλες αναρτήσεις δείχνουν πόσο διαφορετικές αντιδράσεις προκαλούν τα μηνύματά της.

«Λατρεύω τα βίντεό σας. Όχι την πολιτική σας», γράφει ένας ακόλουθος. «Η Ms Rachel είναι ένας εθνικός θησαυρός», σχολιάζει ένας άλλος.

Παρά τις επικρίσεις, η Ρέιτσελ Ακούρσο δεν εγκαταλείπει: πρόσφατα ανήρτησε εικόνες από τη συνάντησή της με τη Ράχαφ, ένα κοριτσάκι τριών ετών, που έχασε τα δυο της πόδια σε βομβαρδισμό στη Γάζα.

«Ξέρουμε ότι το να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά όπως αντιμετωπίζονται στη Γάζα δεν είναι σωστό από ηθικής άποψης. Το ξέρουμε στα βάθη της ψυχής και της καρδιάς μας», έγραψε, αναρτώντας μαζί φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζει το κοριτσάκι.

«Οι ηγέτες που σιωπούν και δεν βοηθούν αυτά τα παιδιά πρέπει να ντρέπονται. Θα σας θυμούνται για τη σιωπή σας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

