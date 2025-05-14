Για μία «εξαιρετική» συνάντηση έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του σήμερα το πρωί με τον με τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάρα στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, o Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Άχμεντ αλ-Σάρα πρόεδρο ως «σκληρό τύπο», «μαχητή» και «νέο, ελκυστικό τύπο».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Σύρος πρόεδρος του είπε ότι είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στο αίτημά του για μια εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας του με το Ισραήλ, μια δέσμευση την οποία η Δαμασκός δεν έχει αναφέρει επί του παρόντος δημόσια.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό μέσα στο αεροπλάνο καθώς ταξίδευε για το Κατάρ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους: «Του είπα, ελπίζω ότι θα προσχωρήσετε (στις συμφωνίες του Αβραάμ σ.σ.) μόλις θα έχετε τακτοποιήσει τις υποθέσεις σας και μου είπε 'ναι'. Αλλά έχουν πολλή δουλειά να κάνουν.»

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρκετά μακρά συνάντηση στο Ριάντ με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμεντ αλ-Σάρα και του ζήτησε να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Συρίας με το Ισραήλ προσχωρώντας στις συμφωνίες του Αβραάμ, αφού ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά χθες την άρση των κυρώσεων κατά της Δαμασκού, κάνοντας λόγο για αποφασιστική καμπή και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει την πιθανότητα εξομάλυνσης των σχέσεων με την Συρία.

Αν και αρχικά η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρίας θα ήταν σύντομη και άτυπη, στην πραγματικότητα παρατάθηκε για τριάντα λεπτά, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Και κατά την διάρκειά της, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συνδέθηκε για να συμμετάσχει online στην συζήτηση.

Ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συμμετείχε επίσης στην συνάντηση, σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων που δείχνει χειραψία ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο και στον νέο ηγέτη του συριακού κράτους, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο επικεφαλής συνασπισμού ισλαμιστικών δυνάμεων που ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες αιφνιδιαστικά την άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας που επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της χώρας η οποία βρίσκεται σε δεινή θέση έπειτα από 14 χρόνια πολέμου.

Η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία επεδίωκαν ενεργά την άρση των κυρώσεων από την Ουάσινγκτον.

Διεθνείς κυρώσεις έχουν επιβληθεί στην Συρία από το 1979, αλλά ενισχύθηκαν μετά την καταστολή από το καθεστώς Ασαντ των διαδηλώσεων για την δημοκρατία το 2011, καταστολή που εξελίχθηκε σε πολυαίμακτο πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφασή του «θα κάνει την Συρία ξανά μεγάλη», τροποποιώντας το σύνθημά του (Make America Great Again).

Πρόκειται για «αποφασιστικό σημείο καμπής», ανακοίνωσε η συριακή διπλωματία μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής απόφασης για τις κυρώσεις και αφού και η Ευρωπαϊκή Ενωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς έχουν χαλαρώσει τα δικά τους πακέτα κυρώσεων κατά της Δαμασκού.

Η άρση των κυρώσεων σημαίνει ότι «η Ουάσινγκτον έχει λάβει τις εγγυήσεις της Σαουδικής Αραβίας ώστε να προχωρήσει στη νομιμοποίηση της νέας συριακής ηγεσίας», δήλωσε η Rabha Seif Allam, του Κέντρου Πολιτικών και Στρατηγικών Σπουδών του Αλ Αχραμ του Καΐρου. Θα επιτρέψει στη Δαμασκό «να λάβει την αναγκαία χρηματοδότηση για την ανάκαμψη της οικονομίας, να εδραιώσει την εξουσία του κεντρικού κράτους και να ξεκινήσει την υλοποίηση κατασκευαστικών σχεδίων με την υποστήριξη των χωρών του Κόλπου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Συρίας να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή να εξομαλύνει τη σχέση του με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που έκανε τον απολογισμό της αμερικανοσυριακής συνάντησης κορυφής.

Ο Τραμπ κάλεσε τον Αχμεντ αλ-Σάρα «να κάνει καλή δουλειά για το καλό του συριακού λαού» και διατύπωσε διάφορα αιτήματα, όπως την απέλαση των παλαιστίνιων «τρομοκρατών» που βρίσκονται στην Συρία, την ανάληψη από την Δαμασκό της ευθύνης των κέντρων κράτησης όπου βρίσκονται μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στην βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησής της από την δυναστεία των αλ-Ασαντ, η Συρία υποδεχόταν επί δεκαετίες στο έδαφός της μέλη πολλών παλαιστινιακών οργανώσεων, ανάμεσά τους της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Την ευθύνη για τα κέντρα κράτησης αυτά έχουν οι κουρδικές δυνάμεις της Συρίας, αιχμή του δόρατος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο στην συνέχεια να συναντηθεί στο Ριάντ με τους ηγέτες και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ και Ομάν).

Μετά την Σαουδική Αραβία, ο αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί σήμερα το Κατάρ και στην συνέχεια, αύριο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Βασικός σκοπός της περιοδείας του είναι η υπογραφή μεγάλων οικονομικών συμφωνιών.

Πηγή: skai.gr

