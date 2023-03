Εντυπωσιακό φαινόμενο σε ναό της Κεράλα την εαρινή ισημερία (βίντεο)

Στο βόρεια ημισφαίριο μπήκε σήμερα επίσημα η άνοιξη καθώς φέτος η εαρινή ισημερία έπεσε σήμερα, 20 Μαρτίου.

Από σήμερα η ημέρα θα μεγαλώνει συνεχώς και η νύχτα θα μικραίνει, μέχρι η ημέρα θα φθάσει στο ζενίθ της κατά το θερινό ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου.

Η επομένη της εαρινής ισημερίας είναι η πρώτη ημέρα του Ινδικού Εθνικού Ημερολογίου και Πρωτοχρονιά για τους Ινδούς.

Κάθε χρόνο, την ημέρα της εαρινής ισημερία, ένα εντυπωσιακό φαινόμενο συμβαίνει τον ινδουιστικό ναό Sree Padmanabhaswamy, στην πρωτεύουσα της Κεράλα: Ο ήλιος που δύει ευθυγραμμίζεται κάθε 5 λεπτά σχεδόν μέσα από κάθε ένα από τα ανοίγματα των παραθύρων του ναού, προσφέροντας ένα σχεδόν μεταφυσικό θέαμα.

On the #Equinox day, like #today, everyone visiting the Sree Padmanabhaswamy Temple in the capital city of Kerala, will see the setting sun aligning through each of the window openings in almost five-minute intervals



