Δυτική Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν Παλαιστίνιο «ύποπτο για την ένοπλη επίθεση» που σκότωσε σήμερα το πρωί τρεις Ισραηλινούς αστυνομικούς στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης.

Ο άνδρας «ταμπουρώθηκε σε ένα συγκρότημα κατοικιών» και «εξουδετερώθηκε επί τόπου», τόνισε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει εξαπολύσει «τεράστια» αντιτρομοκρατική επιχείρηση.

Από την περασμένη Τετάρτη, 28 Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει επιδρομές σε πολλές πόλεις και προσφυγικούς καταυλισμούς στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Τουλάχιστον 22 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε αυτήν την «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» από ισραηλινά πλήγματα, πυρά ή σε μάχες, στην πλειονότητά τους μαχητές ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, κυρίως της Χαμάς και του Ισλαμικός Τζιχάντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

