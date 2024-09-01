Αλλεπάλληλα ρωσικά σφυροκοπήματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει στον τραυματισμό τουλάχιστον 41 ατόμων, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι.

Ο περιφερειάρχης της περιοχής Oleh Syniehubov ανέφερε ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και 5 παιδιά, ενώ κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «στοχεύει αποκλειστικά δομές με αμάχους» στην πόλη.

«Μεταξύ των κατεστραμμένων κτιρίων είναι ένα σούπερ μάρκετ και αθλητικές δομές τις οποίες επισκέπτονται οι κάτοικοι της περιοχής σε καθημερινή βάση», προσέθεσε.

«Για άλλη μια φορά η Ρωσία τρομοκρατεί το Χάρκοβο, πλήττοντας κτίρια με αμάχους και καταστρέφοντας την ίδια την πόλη», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του στους συμμάχους από τη Δύση να «δώσουν στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της».

Πηγή: skai.gr

