Τρεις Ισραηλινοί αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα, σκοτώθηκαν σήμερα σε «ένοπλη επίθεση» στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της ισραηλινής αστυνομίας στην παλαιστινιακή περιοχή όπου ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει «τεράστια» αντιτρομοκρατική επιχείρηση.

Ο διοικητής Ούζι Λέβι έκανε τις δηλώσεις αυτές μπροστά στους δημοσιογράφους δίπλα στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ακροδεξιό έποικο.

«Αντί να απελευθερώσουμε τους τρομοκράτες, πρέπει να τους ρίξουμε μια σφαίρα στο κεφάλι», είπε ο Μπεν Γκβιρ.

«Το δικαίωμα στη ζωή (των Ισραηλινών) είναι πιο σημαντικό από την ελευθερία της κυκλοφορίας των κατοίκων της Παλαιστινιακής Αρχής», πρόσθεσε ο υπουργός, οπαδός της προσάρτησης ολόκληρης της Δυτικής Όχθης.

Δύο από τα θύματα είναι περίπου 30 ετών ενώ το τρίτο, ένας άνδρας περίπου 50 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του μετά την απομάκρυνσή του από το σημείο, δήλωσε από την πλευρά της η υπηρεσία Magen David Adom, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο, δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από Παλαιστίνιους με στόχο εβραϊκούς οικισμούς στην ίδια περιοχή.

Από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα στη Δυτική Όχθη όπου περίπου 490.000 Εβραίοι έποικοι ζουν σε οικισμούς εν μέσω τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 650 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό ή από τους εποίκους από τις 7 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 23 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων στρατιώτες και αστυνομικοί, έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή επιχειρήσεις του στρατού, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Από την περασμένη Τετάρτη, 28 Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει επιδρομές σε πολλές πόλεις και προσφυγικούς καταυλισμούς στο βόρεο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Τουλάχιστον 22 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε αυτήν την «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» από ισραηλινά πλήγματα, πυρά ή σε μάχες, στην πλειονότητά τους μαχητές ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, κυρίως της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ.

