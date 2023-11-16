Τη δυσαρέσκεια του Πεκίνου προκάλεσε η δήλωση του Τζο Μπάιντεν ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι «δικτάτορας».



Ο χαρακτηρισμός του κινέζου προέδρου ως «δικτάτορα» από τον αμερικανό πρόεδρο ήταν εξαιρετικά εσφαλμένος και συνιστά ανεύθυνη πολιτική χειραγώγηση, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτό το είδος δηλώσεων είναι εξαιρετικά εσφαλμένο και αποτελεί ανεύθυνη πολιτική χειραγώγηση. Η Κίνα αντιτίθεται κατηγορηματικά», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του υπουργείου Μάο Νινγκ.

«Υπάρχουν πάντα κακόβουλοι άνθρωποι που προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήγμα στις σινοαμερικανικές σχέσεις και οι οποίοι δεν θα το πετύχουν» πρόσθεσε δε ο Κινέζος αξιωματούχος, χωρίς να επεκταθεί.



"After today, would you still refer to Xi as a dictator?" asks a reporter.



"Look, he is. He's a dictator in the sense that he's a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of govt totally different than ours" - #US President Biden#China… pic.twitter.com/ciJ8xx5UVe — Geo Political Updates (@GeoPolUpdates) November 16, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

