Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δυσαρέσκεια του Πεκίνου για τη δήλωση Μπάιντεν ότι ο Σι είναι «δικτάτορας» - Βίντεο

"Αυτό το είδος δηλώσεων είναι εξαιρετικά εσφαλμένο και αποτελεί ανεύθυνη πολιτική χειραγώγηση"

Biden

Τη δυσαρέσκεια του Πεκίνου προκάλεσε η δήλωση του Τζο Μπάιντεν ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι «δικτάτορας».

Ο χαρακτηρισμός του κινέζου προέδρου ως «δικτάτορα» από τον αμερικανό πρόεδρο ήταν εξαιρετικά εσφαλμένος και συνιστά ανεύθυνη πολιτική χειραγώγηση, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτό το είδος δηλώσεων είναι εξαιρετικά εσφαλμένο και αποτελεί ανεύθυνη πολιτική χειραγώγηση. Η Κίνα αντιτίθεται κατηγορηματικά», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του υπουργείου Μάο Νινγκ.

«Υπάρχουν πάντα κακόβουλοι άνθρωποι που προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήγμα στις σινοαμερικανικές σχέσεις και οι οποίοι δεν θα το πετύχουν» πρόσθεσε δε ο Κινέζος αξιωματούχος, χωρίς να επεκταθεί.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζο Μπάιντεν Σι Τζινπίνγκ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark