Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ξεκαθάρισε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη απάντηση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση και ότι η κατοχή της Λωρίδας της Γάζας θα ήταν «μεγάλο λάθος».

Ο Μπάιντεν τόνισε μεν στους δημοσιογράφους ότι κάνει ό,τι μπορεί για να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατά η Χαμάς στη Γάζα, αλλά διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλει τον αμερικανικό στρατό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα ότι το μήνυμά του προς τους ομήρους είναι «κρατήστε, ερχόμαστε», εγείροντας ερωτήματα για το τι εννοεί.

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει το σχόλιό του αυτό, ο Μπάιντεν απάντησε: «Αυτό που εννοούσα είναι ότι κάνω ό,τι μπορώ για να σας πάρουμε. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε, να σας πάρουμε από εκεί. Δεν εννοούσα ότι στέλνω τον στρατό εκεί (…) δεν μιλούσα για τον στρατό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι εργάζεται συνεχώς πάνω στο θέμα, και ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι, ανάμεσά τους ένα τρίχρονο παιδί με αμερικανική υπηκοότητα.

Το Κατάρ ηγείται των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Χαμάς και Ισραηλινών αξιωματούχων για την απελευθέρωση των περίπου 240 ομήρων. Αυτοί αιχμαλωτίστηκαν κατά την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία η Χαμάς σκότωσε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Το Ισραήλ σε αντίποινα εξαπέλυσε έναν ανελέητο βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας και στο τέλος Οκτωβρίου ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στον θύλακα, σκοτώνοντας περισσότερους από 11.000 ανθρώπους, το 40% των οποίων ήταν παιδιά.

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η Χαμάς διαπράττει εγκλήματα πολέμου καθώς έχει στρατιωτικές υποδομές κάτω από ένα νοσοκομείο, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις που έκανε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την Τρίτη, και πρόσθεσε ότι είναι βέβαιος για τα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών που στηρίζουν αυτό το «γεγονός».

Εξάλλου επεσήμανε ότι το Ισραήλ εισήλθε στο νοσοκομείο αλ Σίφα, το μεγαλύτερο της Γάζας, με περιορισμένο αριθμό στρατιωτών με όπλα, και δεν βομβαρδίζει αδιακρίτως τον χώρο.

«Τους το είπαμε (…) συζητήσαμε ότι είναι ανάγκη να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», δήλωσε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έχει ευθύνη να είναι όσο πιο προσεκτικό γίνεται όταν πλήττει στόχους.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι «δεν είναι ρεαλιστικό» το Ισραήλ να αναστείλει τις στρατιωτικές του ενέργειες με δεδομένες τις απειλές ανώτερων στελεχών της Χαμάς, ότι σκοπεύουν να επιτεθούν εναντίον του Ισραήλ ξανά, και των προηγούμενων «φρικτών» ενεργειών τους.

«Η Χαμάς έχει ήδη δηλώσει δημοσίως ότι σκοπεύει να επιτεθεί ξανά στο Ισραήλ, όπως έχει κάνει στο παρελθόν, όταν αποκεφάλισαν μωρά», τόνισε επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις που είχε κάνει τον προηγούμενο μήνα, όταν είπε ότι είδε εικόνες αποκεφαλισμένων μωρών.

Ο Λευκός Οίκος τον προηγούμενο μήνα διευκρίνισε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δει αποδείξεις για αυτό και επεσήμανε ότι ο Μπάιντεν αναφερόταν στα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης για αυτές τις ενέργειες.

Παράλληλα, ο Μπάιντεν δήλωσε χθες ότι το Ισραήλ μεταφέρει στη Γάζα θερμοκοιτίδες και άλλο εξοπλισμό για να βοηθήσει τους αμάχους και ότι οι στρατιώτες του προσφέρουν στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό την ευκαιρία «να γλιτώσουν από το κακό».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό της Χαμάς στο νοσοκομείο αλ Σίφα κατά την έρευνά τους εκεί. Το παλαιστινιακό κίνημα απέρριψε την ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «ψέματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι δήλωσε στον Νετανιάχου ότι δεν πιστεύει πως ο πόλεμος θα τελειώσει, αν δεν εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών. «Το ξεκαθάρισα στο Ισραήλ πως πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθος να καταλάβουν τη Γάζα», τόνισε.

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε πάντως πως το Ισραήλ «δεν μπορεί να αφήσει ένα κενό στη Γάζα» και θα πρέπει να διατηρήσει εκεί μια ισχυρή παρουσία στο εγγύς μέλλον για να εμποδίσει την επανεμφάνιση της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.