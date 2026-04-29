Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η ετήσια στρατιωτική παρέλαση της Ρωσίας, που γίνεται για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία, θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα φέτος και δεν θα περιλαμβάνει στρατιωτικό εξοπλισμό λόγω του κινδύνου για «ουκρανική τρομοκρατική δραστηριότητα», όπως τη χαρακτήρισε.

Όπως δήλωσε η Μόσχα, η στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης θα γίνει φέτος χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους, λόγω των φόβων για επιθέσεις με drones από την Ουκρανία. Η Ρωσία γιορτάζει παραδοσιακά την 9η Μαΐου ως Ημέρα της Νίκης, τιμώντας τη νίκη της έναντι της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945.

Η παρουσίαση στρατιωτικού εξοπλισμού στις 9 Μαΐου ακυρώθηκε λόγω της «επιχειρησιακής κατάστασης», δήλωσε αργά χθες, Τρίτη, το υπουργείο Άμυνας.

Στη διάρκεια της τηλεοπτικής κάλυψης της παρέλασης, θα μεταδοθούν αντ' αυτού εικόνες που θα δείχνουν Ρώσους στρατιώτες από όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που πολεμούν στην Ουκρανία καθώς και θέσεων διοίκησης των πυρηνικών δυνάμεων.

Η παρέλαση των χιλιάδων στρατιωτών στην Κόκκινη Πλατεία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Η απόφαση αυτή για μικρότερης κλίμακας παρουσίαση της στρατιωτικής δύναμης της Μόσχας ελήφθη καθώς ο ουκρανικός στρατός έχει επεκτείνει τις αντεπιθέσεις του με μαχητικά drones σε ρωσικό έδαφος.

Η στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, ενώπιον του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δίνει επίσης την ευκαιρία για επίδειξη της ισχύος της Ρωσίας, με την παρουσίαση διηπειρωτικών πυραύλων και σύγχρονων τεθωρακισμένων.

Ο εξοπλισμός που παρουσιάζεται διαφοροποιείται τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία φορά που δεν παρουσιάστηκε στρατιωτικός εξοπλισμός ήταν το 2007.

Μια ακόμα εκδήλωση μνήμης είναι το λεγόμενο Σύνταγμα των Αθανάτων, όπου οι Ρώσοι παρελαύνουν κρατώντας εικόνες θανόντων βετεράνων. Φέτος, η εκδήλωση αυτή θα γίνει είτε ως κανονική πορεία ή διαδικτυακά, ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

