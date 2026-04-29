Ιταλία: Νέος πολιτικός σεισμός για τα πάρτυ του «Καβαλιέρε»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αντιμετωπίζει πολιτικές πιέσεις εξαιτίας του «σκανδάλου Μινέτι», που αφορά την απονομή χάριτος σε μέλος των πάρτυ «μπούνγκα-μπούνγκα» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η Νικόλ Μινέτι έχει καταδικαστεί σε τρία χρόνια και έντεκα μήνες φυλάκισης για υπεξαίρεση και προαγωγή στην πορνεία ως περιφερειακός σύμβουλος.

Οι δικαστές την κατηγορούν ότι προσέλαβε κοπέλες και καθοδηγούσε τη συμπεριφορά τους στα πάρτυ του Μπερλουσκόνι.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο, μεγάλο θεσμικό και πολιτικό πρόβλημα. Πρόκειται για το «σκάνδαλο Μινέτι», το οποίο αφορά την απονομή χάριτος σε μια από τις πρωταγωνίστριες των πάρτυ «μπούνγκα-μπούνγκα» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Νικόλ Μινέτι έχει καταδικαστεί σε τρία χρόνια και έντεκα μήνες φυλάκισης για υπεξαίρεση, ως περιφερειακός σύμβουλος, και για προαγωγή στην πορνεία. Σύμφωνα με τους δικαστές, έβρισκε κοπέλες και τους έδινε οδηγίες για το πώς έπρεπε να φερθούν στα γνωστά πάρτυ του «Καβαλιέρε».Χάρη για «ανάγκες ανθρωπιστικού χαρακτήρα» από τον ΠτΔΓια να μην εκτίσει την ποινή της, η σαραντάχρονη Ιταλίδα ζήτησε και έλαβε χάρη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Η αίτησή της βασίστηκε σε «ανάγκες ανθρωπιστικού χαρακτήρα»: στο ότι, δηλαδή, όπως ισχυρίστηκε η Μινέτι, έχει υιοθετήσει παιδί από την Ουρουγουάη, το οποίο χρειάζεται συνεχή ιατρική φροντίδα στην Ιταλία και στο εξωτερικό.Σύμφωνα με έρευνα της ιταλικής εφημερίδας «Il Fatto Quotidiano», όμως, οι Ιταλοί γιατροί δεν επισκέφθηκαν ποτέ το ανήλικο και οι βιολογικοί του γονείς, στην Ουρουγουάη, προσπάθησαν να το ξαναπάρουν μαζί τους. Η δικηγόρος τους, μάλιστα, φέρεται να βρέθηκε πρόσφατα απανθρακωμένη.Στοιχεία που προκάλεσαν πραγματικό πολιτικό σεισμό: η απονομή χάριτος βασίστηκε σε υποστηρικτική έκθεση της εισαγγελίας του Μιλάνου και του υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν να μην γνώριζαν τίποτα και να εμπιστεύθηκαν μόνον το αφήγημα της Μινέτι;Νέα έρευνα σε συνεργασία με την InterpolΣτο μεταξύ, ξεκίνησε νέα επείγουσα έρευνα, σε συνεργασία με την Interpol, η οποία μπορεί να ανατρέψει τα μέχρι τώρα επίσημα δεδομένα. Ο ιταλικός Τύπος, όμως, γράφει σήμερα ότι η Νικόλ Μινέτι, πλέον, βρίσκεται στο εξωτερικό και ότι δεν πρόκειται, φυσικά, να επιστρέψει στην Ιταλία.Πρόκειται για τεράστιο θεσμικό ζήτημα. Στην υπόθεση αναφέρθηκε η ίδια η Τζόρτζια Μελόνι. Υπερασπίζεται τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, και αφήνει να εννοηθεί ότι, ακόμη και αν έγιναν λάθη, αυτά μπορεί να οφείλονται σε ελλιπείς ελέγχους από μέρους των εισαγγελέων.Το θέμα, όμως, είναι ότι ο Νόρντιο είχε ήδη βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, μετά την ήττα της κυβέρνησης στο δημοψήφισμα του Μαρτίου, με αντικείμενο τον περιορισμό της αυτονομίας του δικαστικού σώματος. Η αντιπολίτευση ζητά, με έμφαση, τώρα την παραίτησή του.Και είναι σαφές ότι θα πρέπει να αποδοθούν σαφείς ευθύνες για την πρωτοφανή, όπως όλα δείχνουν, «υπόθεση Μινέτι», από τη στιγμή, μάλιστα, που σειρά προηγούμενων λανθασμένων χειρισμών και εκτιμήσεων εξέθεσε, τελικά, ακόμη και την προεδρία της ιταλικής Δημοκρατίας.

