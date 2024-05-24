Ο πρόεδρος της Τσεχίας Πάβελ στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα με μοτοσικλέτα

Ο τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ εισήχθη σε νοσοκομείο της Πράγας χθες Πέμπτη, αφού ενεπλάκη σε ατύχημα με μοτοσικλέτα, πάντως τα τραύματά του δεν είναι «σοβαρά», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του μέσω X.

Ο κ. Πάβελ, 62 ετών, πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τσεχίας από τον Μάρτιο του 2023, θα νοσηλευτεί στο στρατιωτικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πράγας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

«Τα τραύματά του δεν είναι σοβαρά, αλλά θα χρειαστεί να παραμείνει υπό παρακολούθηση για κάποιο διάστημα», εξήγησαν οι υπηρεσίες του.

Κατά τον τσεχικό Τύπο, ο αρχηγός του κράτους υπέστη πτώση ενώ κινείτο σε κλειστή πίστα.

Η αστυνομία δεν διενεργεί έρευνα για το ατύχημα.

Απόστρατος στρατηγός του τσέχικου στρατού που υπηρέτησε στο NATO, ο κ. Πάβελ είναι παθιασμένος μοτοσικλετιστής, ο οποίος το τρέχον διάστημα οδηγεί ισχυρή BMW R1200 GS. Το περασμένο καλοκαίρι εφημερίδες είχαν δημοσιεύσει φωτογραφία του στο τιμόνι της — χωρίς κράνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.