Η Λουιζιάνα εγκρίνει νόμο που χαρακτηρίζει χάπια άμβλωσης επικίνδυνες ουσίες

Το πολιτειακό κοινοβούλιο στη Λουιζιάνα, συντηρητική πολιτεία του αμερικανικού Νότου, ενέκρινε οριστικά χθες Πέμπτη πρόταση νόμου που ποινικοποιεί την κατοχή χαπιών άμβλωσης χωρίς συνταγή.

Το κείμενο, που ψηφίστηκε από τη Γερουσία και τη Βουλή, κατατάσσει τα χάπια για τον τερματισμό της κύησης στις επικίνδυνες ουσίες, κάτι άνευ προηγουμένου στις ΗΠΑ.

Αναμένεται να επικυρωθεί από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της πολιτείας Τζεφ Λάντρι.

Η εξέλιξη καταγράφεται καθώς το ζήτημα της άμβλωσης και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων έχει μετατραπεί σε θεματική-κλειδί στην εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, όταν θα αναμετρηθούν ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ρεπουμπλικάνος προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νόμος χαρακτηρίζει τη μιφεπριστόνη και τη μισοπροστόλη, ουσίες που γενικά χρησιμοποιούνται για τη διακοπή ενδομήτριας κύησης, ελεγχόμενες ουσίες, τοποθετώντας τις στο ίδιο επίπεδο με σκευάσματα όπως τα Valium και Xanax.

Η κατοχή των χαπιών αυτών χωρίς συνταγή επισύρει ποινές φυλάκισης και πρόστιμα χιλιάδων δολαρίων.

Οι εξουσιοδοτημένοι ιατροί εξαιρούνται πάντως από τις διώξεις, όπως και έγκυες που έχουν στην κατοχή τους τέτοια σκευάσματα για προσωπική χρήση.

Η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις χαρακτήρισε τον νόμο «απαράδεκτο» την Τρίτη.

«Ας είμαστε σαφείς: αυτός που ευθύνεται είναι ο Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος (2017-2021) ήταν ο αρχιτέκτονας της αναίρεσης από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο το 2022 της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στην άμβλωση, μετά την οποία πολλές αμερικανικές πολιτείες απαγόρευσαν ή επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς στις επεμβάσεις διακοπής της κύησης.

Στη Λουιζιάνα, η άμβλωση έχει απαγορευτεί σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε τον Μάρτιο υπόθεση που σχετίζεται με τη μιφεπριστόνη και η πλειοψηφία των δικαστών φάνηκε να απορρίπτει την επιβολή περιορισμών στο χάπι αυτό.

Η απόφαση του κορυφαίου δικαστικού θεσμού αναμένεται να εκδοθεί εντός του Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

