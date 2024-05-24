Βερολίνο: Η αστυνομία τερματίζει κατάληψη σε ένδειξη υποστήριξης των Παλαιστινίων στο πανεπιστήμιο Χούμπολτ

H βερολινέζικη αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι ολοκλήρωσε επιχείρηση απομάκρυνσης διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας από κτίριο του πανεπιστημίου Χούμπολτ της πρωτεύουσας της Γερμανίας που καταλήφθηκε προχθές Τετάρτη.

Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για περίπου 150 διαδηλωτές. Ορισμένοι έφυγαν οικειοθελώς, άλλοι απομακρύνθηκαν από αστυνομικούς, πρόσθεσε.

Διαδήλωση κοντά στο κτίριο διαλύθηκε από αστυνομικούς.

Η διεύθυνση του πανεπιστημίου είχε δώσει προθεσμία στους διαδηλωτές να αποχωρήσουν ως τις 18:00 (τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας), προτού καλέσει την αστυνομία να επέμβει και να εκκαθαρίσει το κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

