DW: Γερμανική «στροφή» στο μεταναστευτικό

Σε εκρηκτικούς τόνους ξεκίνησε το πρωί της Tετάρτης η συζήτηση επί του δύσκολου προϋπολογισμού περικοπών για το 2025 και ήδη από τα πρώτα λεπτά επισκιάστηκε από το μεταναστευτικό. Η γερμανική κυβέρνηση παρουσιάζει αύριο το νέο πακέτο για τη μετανάστευση και την εσωτερική ασφάλεια, την ώρα που η πολυδιαφημισμένη συμφωνία με την αξιωματική αντιπολίτευση ανήκει στο παρελθόν αφού ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς δεν παρέστη χθες σε σχετική συνεδρίαση, θεωρώντας ανεπαρκή τα προτεινόμενα μέτρα της κυβέρνησης Σολτς.



«Το μεταναστευτικό δεν λύνεται απλώς με μια συνέντεξη στην κυριακάτικη Bild» ανέφερε ο καγκελάριος Σολτς με ευθεία βολή κατά του Μερτς από το βήμα της βουλής. Παρόλαυτα είπε ότι παραμένει ανοιχτός σε διάλογο με την αντιπολίτευση και στήριζει τις αποφάσεις της κυβέρνησης.



Η Γερμανία, όπως είπε, χρειάζεται μετανάστες, θα παραμείνει μια ανοιχτή κοινωνία και θα συνεχίσει προσφέρει προστασία σε όσους διώκονται αλλά «δεν μπορεί απλώς να έρχεται στη Γερμανία όποιος θέλει. Πρέπει να μπορούμε να επιλέγουμε ποιος θα έρθει». Πάντως από την πλευρά της Χριστιανικής Ένωσης δεν εμφανίστηκε στο βήμα της βουλής ο Φρίντριχ Μερτς, αλλά ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ από την ομάδα των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών βουλευτών.



Το νέο μεταναστευτικό πακέτο,παρά τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης που δεν το θεωρεί αυστηρό, σηματοδοτεί σε κάθε περίπτωση μια στροφή της γερμανικής στάσης με ευρύτερες συνέπειες και για χώρες πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα.

Τι προβλέπουν τα σχέδια της κυβέρνησης

Τα σχέδια του γερμανικού υπ. Εσωτερικών υπό τη Νάνσι Φέζερ από τους Σοσιαλδημοκράτες περιλαμβάνουν συνοριακούς ελέγχους, περισσότερες απορρίψεις αιτημάτων ασύλου αλλά και ταχείες επιστροφές στις χώρες πρώτης εισόδου στην ΕΕ ή απελάσεις σε τρίτες χώρες. Οι διαδικασίες ελέγχων θα διενεργούνται γρήγορα στα σύνορα από την αστυνονία, η οποία αποκτά ενισχυμένες αρμοδιότητες. Εκεί θα εξετάζεται δηλαδή ποια χώρα είναι αρμόδια, βάσει του Κανονισμού του Δουβλίνου, να χειριστεί την κάθε υπόθεση ασύλου ενώ εξετάζεται και η δημιουργία κέντρων κράτησης στα γερμανικά σύνορα.



Την κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνει και η ανακοίνωση της υπ. Εσωτερικών Φέζερ για επέκταση των προσωρινών συνοριακών ελέγχων σε όλα τα χερσαία σύνορα της χώρας από 16 Σεπτεμβρίου και για έξι μήνες. Πέραν της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας, όπου ήδη ίσχυαν έλεγχοι, αυτοί τώρα επεκτείνονται στα σύνορα και με τις Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Δανία. Αντίστοιχοι έλεγχοι είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια τουΕυρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που διεξήχθη στη Γερμανία



Οι βασικές αιτίες είναι δύο: ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης και η αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Ζόλινγκεν, με ανάληψη της ευθύνης από τοΙσλαμικό Κράτος.



Στο βάθος βέβαια, γερμανικά ΜΜΕ βλέπουν στη δημοσκοπική καθίζηση των τριών κομμάτων της συγκυβέρνησης, τα πρόσφατα καταστροφικά αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές της Θουριγγίας και της Σαξονίας με τον θρίαμβο της ακροδεξιάςAfD αλλά και τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές σε έναν χρόνο. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 77% των ερωτηθέντων ζητά αλλαγή στη γερμανική πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.

Ενημέρωση της Κομισιόν, πρώτες αντιδράσεις

Ήδη πάντως για την επιβολή προσωρινών ελέγχων στο σύνολο των γερμανικών συνόρων ενημερώθηκε η Κομισιόν διότι πρόκειται ουσιαστικά για αναστολή των κανόνων Σένγκεν εξαιτίας έκτακτων περιστάσεων. Η Κομισιόν από την πλευρά της υπενθυμίζει ότι αντίστοιχα μέτρα πρέπει να είναι πράγματι έκτακτα, προσωρινά και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.



Έντονες αντιδράσεις πάντως υπάρχουν ήδη από γείτονες. Ο πρωθυπουργός τηςΠολωνίας Ντόναλντ Τουσκ κάνει λόγο για «απαράδεκτα» σχέδια της Γερμανίας, λέγοντας ότι πρακτικά αναστέλλεται ο χώρος Σένγκεν. Ο υπ. Εσωτερικών της Αυστρίας Γκέρχαρντ Κάρνερ ανέφερε σε αυστηρούς τόνους ότι η Αυστρία δεν θα δεχτεί επιστροφές αιτούντων άσυλο από τη Γερμανία, ενώ ο Ούγγρος πρωθυπουργόςΒίκτορ Όρμπαν δήλωσε σκωπτικά: «Γερμανία καλώς ήρθες στο κλαμπ!»

