Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πακέτο στήριξης ύψους άνω των 600 εκατ. λιρών προς την Ουκρανία ανακοίνωσε εκ μέρους της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι από το Κίεβο το οποίο επισκέπτεται μαζί με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

Το πακέτο περιλαμβάνει 242 εκατ. λίρες για κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών και 484 εκατ. δολάρια (371 εκ. λίρες) ως εγγύηση για δάνειο από την Παγκόσμια Τράπεζα για τη συνέχιση λειτουργίας υπηρεσιών του δημοσίου, όπως νοσοκομεία, σχολεία, καταβολή συντάξεων κτλ.

Ο κ. Λάμι είπε πως μαζί με τις ΗΠΑ η χώρα του δεσμεύεται να δώσει στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται για να αντισταθεί στην παράνομη εισβολή της Ρωσίας. Έκανε λόγο για «αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία» των Ουκρανών που είναι συνάμα αγώνας για την ασφάλεια της Βρετανίας, της Ευρώπης και του κόσμου.

Οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΒ και ΗΠΑ έχουν συναντήσεις με Ουκρανούς υπουργούς και με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Δέχονται πίεση να εγκρίνουν τη χρήση δυτικών όπλων για πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Ην. Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι εκατοντάδες ακόμα βρετανικοί πύραυλοι αεράμυνας και πυρομαχικά πυροβολικού θα παραδοθούν στους Ουκρανούς πριν από το τέλος του έτους.

Εν τω μεταξύ, στο Foreign Office για εξηγήσεις αναφορικά με την παράδοση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία κλήθηκε ο επιτετραμμένος της Τεχεράνης.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί είχε διαψεύσει μέσω Χ τη δήλωση Μπλίνκεν περί παράδοσης των ιρανικών πυραύλων.

Το Sky News, πάντως, έχει μεταδώσει δορυφορικές φωτογραφίες του πλοίου Port Olya 3 που φέρεται να μετέφερε 225 πυραύλους σε ρωσικό λιμάνι στην Κασπία Θάλασσα στις 4 Σεπτεμβρίου, προερχόμενο από το ιρανικό λιμάνι του Αμιραμπάντ.

Πηγή: skai.gr

