Μαλαισία: 400 παιδιά κακοποιούνταν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα

Οι αρχές της Μαλαισίας διέσωσαν εκατοντάδες παιδιά και εφήβους που πιστεύεται ότι έπεσαν θύματα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης στα φιλανθρωπικά ιδρύματα που τα φιλοξενούσαν, και δεκάδες ύποπτοι έχουν συλληφθεί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο γενικός επιθεωρητής Ραζαρουντίν Χουσάιν είπε ότι συνολικά διασώθηκαν 402 παιδιά (201 κορίτσια και ισάριθμα αγόρια), ηλικίας από 1 έως 17 ετών, κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν σήμερα σε 20 ιδρύματα, στις Πολιτείας Σελανγκόρ και Νέγκρι Σεμπιλάν.

Μεταξύ των 170 συλληφθέντων είναι ορισμένοι «ουστάζ», δηλαδή δάσκαλοι της ισλαμικής θρησκείας καθώς και φύλακες των ιδρυμάτων αυτών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα παιδιά κακοποιούνταν σεξουαλικά από τα πρόσωπα που είχαν αναλάβει τη φροντίδα τους και στη συνέχεια υποχρεώνονταν να κακοποιούν με τη σειρά τους άλλα παιδιά, είπε ο Ραζαρουντίν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Τα θύματα που αρρώσταιναν δεν επιτρεπόταν να λάβουν ιατρική βοήθεια παρά μόνο αν η κατάστασή τους ήταν κρίσιμη», είπε.

Κάποια παιδιά, ηλικίας ακόμη και 5 ετών, τα σημάδευαν με πυρωμένα κουτάλια αν ήταν ανυπάκουα.

Τα θύματα θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε ένα κέντρο εκπαίδευσης της αστυνομίας στην Κουάλα Λουμπούρ.

Οι εστίες ανήκαν όλες σε μια γνωστή ισλαμική, επιχειρηματική οργάνωση, την Global Ikhwan Services & Business (GISB), η οποία φέρεται ότι διατηρούσε δεσμούς με μια θρησκευτική αίρεση που έχει τεθεί εκτός νόμου. Η GISB είναι μια μαλαισιανή εταιρεία που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, από σουπερμάρκετ μέχρι καθαριστήρια, και λειτουργεί σε πολλές χώρες, όπως στην Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία, την Αυστραλία και την Ταϊλάνδη.

Σε μια ανακοίνωσή της η GISB διέψευσε αναφορές σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι εκμεταλλευόταν και χρησιμοποιούσε παιδιά ως εργάτες, λέγοντας ότι οι δραστηριότητές της είναι νόμιμες και θα συνεργαστεί με τις αρχές για να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Ο Ραζαρουντίν είπε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι διασωθέντες ανήλικοι ήταν παιδιά υπαλλήλων της μαλαισιανής GISB, τα οποία στάλθηκαν στις εστίες λίγο μετά τη γέννησή τους και κακοποιήθηκαν ποικιλοτρόπως.

Η GISB φέρεται ότι συνδεόταν με την διαλυμένη πλέον αίρεση Αλ Αρκάμ, η οποία απαγορεύτηκε από τις αρχές το 1994. Αν και παραδέχτηκε τον δεσμό αυτόν, σήμερα η GISB αυτοπροσδιορίζεται ως ισλαμική εταιρεία που τηρεί τις μουσουλμανικές παραδόσεις.

Παλαιότερα είχε προκαλέσει σάλο όταν αποκαλύφθηκε ότι ενθάρρυνε την πολυγαμία μεταξύ των μουσουλμάνων και είχε ιδρύσει τη «Λέσχη των Υπάκουων Συζύγων», μια ομάδα που προέτρεπε τις γυναίκες να υποτάσσονται στους συζύγους τους «σαν να ήταν ιερόδουλες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

