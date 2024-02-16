Λογαριασμός
DW: Ένας μοντέρνος μπαμπάς στην Τουρκία - Πώς αλλάζει το μοντέλο της οικογένειας

Ο Eren Gökcan Güzel έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη φροντίδα των δύο παιδιών του

Τουρκία

Στον ρυθμό του σύγχρονου κόσμου, στον οποίο οι ανάγκες μοιράζονται στο ζευγάρι, φαίνεται να μπαίνει και η τουρκική οικογένεια, παρ' ότι διατηρείται σε ικανό ποσοστό το παραδοσιακό μοντέλο του άντρα που εργάζεται και της γυναίκας που μεγαλώνει τα παιδιά.

Ο Eren Gökcan Güzel είναι ένας μοντέρνος μπαμπάς στην Τουρκία. Έχει προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του στα σύγχρονα δυτικά πρότυπα, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη φροντίδα των δύο παιδιών του.

Η νέα γενιά στην Τουρκία φαίνεται πως πραγματοποιεί άλματα προόδου.

Δείτε το ρεπορτάζ της DW: 

TAGS: #dwgreek Τουρκία
