Συναγερμός στη Βουλγαρία - Drone με εκρηκτικά βρέθηκε σε θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα (φωτογραφίες)

Το υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέστειλε ειδική μονάδα για να επιθεωρήσει και να εξουδετερώσει μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που φέρει εκρηκτικά και εντοπίστηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ στο Τιουλένοβο στην Μαύρη Θάλασσα.

Το Τιουλένοβο, ένα τουριστικό θέρετρο, βρίσκεται 70 χιλιόμετρα νοτίως των συνόρων της Ρουμανίας και απέναντι από την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσήρτησε η Ρωσία το 2014 και τώρα αποτελεί τακτικά στόχο ουκρανικών επιθέσεων με drones.

"Χθες το βράδυ, γύρω στις 9:30 μμ, εστάλη σήμα στο 112, λίγο μετά τις 10 μμ η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία και απαγορεύτηκε η πρόσβαση του κόσμου και η χρήση των εξωτερικών χώρων των εστιατορίων", δήλωσε ο Μάριαν Ζέσεφ, δήμαρχος της Σάμπλα, τμήμα της οποίας είναι το Τιουλένοβο, στο Nova TV.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος βρέθηκε στα βράχια κοντά σε αγκυροβολημένα σκάφη στο Τιουλένοβο και ήταν "αεροσκάφος με συνήθη πυρομαχικά", πρόσθεσε ο ίδιος.

A staff member at the hotel, which is located on the coast of Tyulenevo in #Bulgaria has published alleged photos of the #drone.



📷: Radoslav Rusev / Facebook https://t.co/BQnLombSM6 pic.twitter.com/yVgOohVVXV